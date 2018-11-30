Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? İşte İstanbul hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinden edinilen verilere göre, soğuk ve yağışlı hava cumartesi günü batı ve iç bölgelerinden pazar günü ise tüm yurtta etkisini yitirecek.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK Mİ?

Özellikle Boğaz çevresinde etkisini arttırarak fırtınaya dönüştü. Eminönü, Üsküdar ve Sarıyer’de, fırtınanın etkisiyle dalgalar yükselirken, Boğaziçi adeta kahverengiye boyandı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar, soğuk hava ve fırtınaya aldırış etmeden Galata Köprüsü’nde balık tutarken, Üsküdar Sahili’nde Kız Kulesi manzarasını seyreden vatandaşlar ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’un ardı ardına yaptığı fırtına ve yoğun yağış uyarılarının ardından, İstanbul’da iki gündür aralıklarla süren sağanak yağmur ve rüzgar gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Meteoroloji'nin verilerine göre, soğuk ve yağışlı hava pazar günü yurdu terk edeceği bildirildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadarı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, batı kesimlerde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 19

Bursa: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 8

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 12



