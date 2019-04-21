Soğuk ve yağmura rağmen 23 Nisan etkinliklerine katılarak hem yarıştılar, hem de eğlendiler

Dünyanın farklı coğrafyalarından Trabzon’a gelerek burada eğitimlerini sürdüren sığınmacı ve göçmen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Afganistan başta olmak üzere, Suriye, Irak gibi ülkelerden Trabzon’a gelerek burada sığınmacı ve göçmen durumunda bulunan öğrenciler, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen birbirinden farklı oyunlar oynayarak hem yarıştılar hem de eğlendiler.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Gül, amaçlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklara anlatmak olduğunu belirterek, “Trabzon’da bulunan ve farklı ülkelerden gelen göçmen çocuklarını velileriyle birlikte bir araya getirdik. Bunun yanı sıra Trabzon’umuzda birçok okulda okuyan Trabzonlu çocukları da bu programa katarak çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Her ne kadar hava yağmurlu olsa da çok sayıda insan katılım gösterdi. Bu etkinliğin asıl amacı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara anlatmak ve onlara bu günü çok iyi yaşatmak. Farklı farklı yarışmalar yaptık, çocuklar şiirler, şarkılar söyledi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Niyetimiz Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği olarak 23 Nisan etkinliklerini her yıl sürekli olarak onlara yaşatmak ve hatırlatmak. Burada Afganistan, Suriye, İran, Irak, Yemen, Somali, Güney Afrika’dan gelen göçmenlerimiz var” dedi.