HABER

Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

Tokat’ta bir iş yerine girerek çelik kasa içerisindeki bin 500 doları alarak kayıplara karışan kişi güvenlik kameralarına yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Gülbaharhatun Mahallesinde servis taşımacılığı ve müteahhitlik yapan Erdoğan Atış’a (54) iş yerinden geçtiğimiz hafta cuma günü sabah saatlerinde gelen haberle neye uğradığını şaşırdı.

Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Tokat’ta bir iş yerine girerek çelik kasa içerisindeki bin 500 doları alarak kayıplara karışan kişi güvenlik kameralarına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Gülbaharhatun Mahallesinde servis taşımacılığı ve müteahhitlik yapan Erdoğan Atış’a (54) iş yerinden geçtiğimiz hafta cuma günü sabah saatlerinde gelen haberle neye uğradığını şaşırdı. Olayı duyar duymaz iş yerine giden Atış, kasayı yerde açılmış olarak görünce şoke oldu. Kasanın içerisindeki bin 500 liranın çalınmış olduğunu fark eden Atış, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde parmak izi çalışması yaparak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerinin diğer odalarının kapısını levye yardımı ile açarak girerek hırsızın değerli eşya, para araması yer aldı. Rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsızın başına geçirdiği kapüşonla kendini gizlemeye çalışması görüntülere yansıdı.
İş yerinin yan tarafından bulunan camdan içeri giren hırsızın, makam odasındaki kasayı çıkartarak ortaya kadar sürüklemiş olduklarını belirten Erdoğan Atış, “Kasayı elindeki aletle açmış. İçindeki evrakları araştırmış, Bin 500 dolar kadar para vardı, o parayı almış. Daha sonra diğer yazıhanelere levye yardımı ile kapıyı açarak geçmiş. Oralara da bireyler arayıp çekmiş gitmiş. Daha sonra emniyeti aradığımızda geldiler inceleme yaptılar. Hırsız diğer odalardaki kameralara yansımış” diye konuştu. Hırsızlık olayı ile ilgili başlatılan çalışma devam ediyor.

Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Minik kalbi, krize dayanamadıMinik kalbi, krize dayanamadı
'Yol verme' kavgasında, çocuklarının yanında tekme tokat dövüldü'Yol verme' kavgasında, çocuklarının yanında tekme tokat dövüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.