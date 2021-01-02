HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soğukkanlılığı faciayı önledi

Soğukkanlılığı faciayı önledi

02.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir emlakçı dükkanında piknik tüpünden yangın çıktı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir emlakçı dükkanında piknik tüpünden yangın çıktı. İşletme sahibinin soğukkanlı tutumu ise olası bir facianın önüne geçti.
Yangın, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi’nde bir emlakçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletme sahibi Tahir Terzioğlu, işyerinde piknik tüpünde çay demlemek isterken, tüp alev aldı. Tüpü dışarı çıkartan işletme sahibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Ufak çapta maddi hasar meydana gelirken işletme sahibinin soğukkanlılığı olası bir facianın önüne geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Hastanede yapılan yanlış hayatını kararttıHastanede yapılan yanlış hayatını kararttı
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Polisin dikkati sayesinde bulundular

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Ukrayna: Çin aşısı işe yaramazsa paramız iade edilecek

Ukrayna: Çin aşısı işe yaramazsa paramız iade edilecek

Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

Beşiktaş'ta hareketli anlar! Özel harekat polisi denize atlayıp turisti kurtardı

Beşiktaş'ta nefes kesen anlar! Polis, denize atlayıp turisti kurtardı

Antalya Valisi koronavirüse yakalandı

Antalya Valisi koronaya yakalandı

Yanlış antibiyotik kullanımı hayatını kabusa çevirdi: Her an gözün dışarı fırlayabilir

Hastanede yapılan yanlış hayatını kararttı

'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddiasına açıklama

'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddiasına açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.