Soğuksavar fanuslar bu kez koronavirüsten koruyacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 binlerce insanın ölümüne neden oldu. Ülkemizde de görülen salgın sonrası birçok tedbir alındı. Ülkemizde salgının kontrol altına alınmasıyla bir süredir devam eden kısıtlamalar da yerini normalleşmeye bırakıyor. Sivas kent merkezi Karşıyaka Mahallesi Mesire alanında bulunan kafe normalleşme sürecinde aldığı tedbirlerle dikkat çekiyor. Müşterilerini soğuk, rüzgar ve yağmur gibi etkenlerden korumak için masaların üzerini cam fanuslarla kapatan işletme sahibi bu sefer korona virüs kapsamında müşterileri virüsten koruyacak. Adeta müşteriler arasında kalkan görevini görecek olan cam fanuslar sosyal mesafeyi de koruduğundan gönül rahatlığıyla kullanılabilecek.

BU KAFE SOSYAL İZOLASYONU SAĞLIYOR

İşletme sahibi Yunus Yıldız, kafenin bir nevi insanlar arasına set çektiğini belirterek, “Son zamanlarda haberlerde de çıktı. Avrupa’da buna benzer tasarımlar var. Biz aylar öncesinden bir fotoğraftan esinlenerek bu kafeyi oluşturduk. Özelliği müşterileri açık alanda soğuktan, yağmurdan, kardan koruyarak dış ortamdan bağı kesmeden orada oturma şansını tanıyoruz.İşin doğrusu asıl amaç o değildi fakat son zamanlarda aldığımız talepler, telefonlar gerek mesajlar olsun insanların kafemize yoğun ilgi gösterdiğini gördük.Çünkü otomatikman sosyal mesafeyi sağlamış oluyoruz ve birçok insanı aynı ortamda tutmamış oluyoruz. Yani bizim bu projemiz otomatikman sosyal mesafeyi sağlamış oluyor, insanların arasında bir nevi set oluşturuyor ve korona virüsün insandan insana geçmesini engellemiş oluyor” dedi.