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Soğukta ölüme terk edilen kaçak göçmenlere jandarma sahip çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 10:24 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ve Saray ilçelerinde, insan tacirleri tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduktan sonra soğuk havada ölüme terk edilen Bangladeş ve Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmene jandarma sahip çıktı.

Soğukta ölüme terk edilen kaçak göçmenlere jandarma sahip çıktı

VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ve Saray ilçelerinde, insan tacirleri tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduktan sonra soğuk havada ölüme terk edilen Bangladeş ve Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmene jandarma sahip çıktı. Donmak üzere olan kaçak göçmenlere, jandarma yemek ikramında bulundu.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuşba ve Saray ilçelerindeki karayollarında devriye görevi yaptı. Devriye görevi sırasında, insan tacirleri tarafından, yasa dışı yollarla getirildikten sonra soğuk havada ölüme terk edilen 46 göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, donmak üzere olan ve aralarında küçük yaştaki çocukların da bulunduğu Bangladeş ve Afganistan uyruklu, 46 kaçak göçmeni jandarmada misafir ederek, yemek ikramında bulundu.Kaçak göçmenler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.Ekipler, insan tacirlerini yakalamak için çalışma başlattı.

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