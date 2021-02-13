Soğuktan donmasın diye el frenini çekmediği minibüs 2 araca çarptı

Sivas’ta sürücüsün el frenini çekmediği minibüs park halindeki 2 araca çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, kent merkezi Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmediği Mehmet Köseye ait 58 UD621 plakalı Renault marka minibüs, yaklaşık 300 metre harekete ederek park halindeki 1 hafif ticari araca ve 1 otomobile çarptı. Minibüsün park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı fark eden araç sahipleriyse durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından ulaşılan 60 yaşındaki aracını 2 araca çarpmış halde görünce şaşkınlık yaşadı. Minibüsteki ve park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan, minibüsün işlek caddeden geçtiği esnada bir araçla çarpışmamasıysa olası bir yaralamalı kazayı önledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Yazın el frenini çekiyorum ama kışın donuyor diye çekmiyorum"

Köse, aracının el frenini soğuk havanın etkisiyle donmaması için çekmediğini belirterek, "El frenini çekmiyordum, donuyordu. Kaldırıma tekeri dayayıp vitese takmıştım. Sabah namazına kalktığımda araç duruyordu. Uyumuştum, telefonla arayıp kazayı söylediler. Araba kapının önünden gelmiş, direğe ve araçlara çarpmış. Yazın el frenini çekiyorum ama kışın donuyor diye çekmiyorum. Tekeri kaldırıma getirip, vitese takıyordum" dedi.

