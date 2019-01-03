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Soğuktan etkilenen aile kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

Hatay'ın Suriye sınırında soğuktan etkilenmiş halde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırında soğuktan etkilenmiş halde bulunan 4'ü çocuk 6 kişi, Mehmetçik'in yardımıyla tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Yağış ve soğuk havanın etkili olduğu Hatay'ın Suriye sınırındaki Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan güvenlik güçleri, donma tehlikesi geçiren anne ve 4 çocuğu ile kadının kardeşini fark etti.

Sağlık ekiplerine durumu bildiren hudut birlikleri, çocukları ambulansın gelebileceği en yakın yola kadar taşıdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşları 5 ile 11 arasında değişen çocukların da arasında olduğu 6 kişiyi ambulanslarla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırdı.

Vücut ısılarının düştüğü belirlenen ve Suriyeli olduğu öğrenilen göçmenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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