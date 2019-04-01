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Soğuktan etkilenen düzensiz göçmeni Mehmetçik kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 18:17 | Son Güncelleme

Soğuktan etkilenen düzensiz göçmeni Mehmetçik kurtardı

Van'ın Başkale ilçesinde soğuktan etkilenen Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni Mehmetçik kurtardı.

6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Sultançayır Karakol Komutanlığı ekipleri, İran sınırında bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Takip sırasında bir süre ilerleyen kişinin daha sonra hareketsiz yattığını fark eden askerler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Donmak üzereyken ambulansla hastaneye kaldırılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Başkale Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

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