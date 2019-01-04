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  SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜREN GEMİ DRONE İLE YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:16 | Son Güncelleme

Pendik açıklarında demirli bulunun yük gemisinde yangın çıktı.15 personel kurtarılırken yangın kontrol altına alındı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Ali AKSOYER - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Pendik açıklarında demirli bulunun yük gemisinde yangın çıktı.15 personel kurtarılırken yangın kontrol altına alındı. Gemideki son durum havadan görüntülendi.
Pendik açıklarında Togo bayraklı 92 metre uzunluğundaki 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli personeli bulunan “Mark" adlı yük gemisinin yaşam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gemi personeli, yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine yanan gemiye Mehmetçik ve Kurtarma 2 botları sevk edildi.
Olay yeri gelen kıyı emniyeti botlarıyla gemi personeli kurtarıldı. Kurtarmanın ardından ekipler yangına müdahalede bulundu. Yanan gemiye her yönden söndürmeye çalışan ekipler 2 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken gemide büyük maddi hasar oluştu. Kurtarılan gemi personeli de kıyı emniyeti ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.

Görüntü Dökümü
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-Yanan gemiden alevli görüntü
-Yanan gemiyi söndürme çalışmaları
-Kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinden detay görüntü
-Gemiden çıkan dumanlar
-Havadan görüntülerle gemideki son durum

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