Büyükakın, Ertuğrul Gazi'yi ve geleneğini anlatan, bunu her kesime ulaştıran bir sistem oluşturmak zorunda olduklarını belirterek, "Önümüzdeki seneden itibaren dönemin tarihine ilişkin sempozyumlara başlarsak bu ruh, bu dönem çok daha fazla kişi tarafından bilinir. O nedenle önümüzdeki sene için bu çalışmayı başlatacağız. Bu kültürü sürdürmek için o döneme ilişkin konuları anlatan sempozyumlar düzenlemeli ve bu konuda romanlar yazılmalıdır. Bunu başarırsak çocuklarımız 'Süperman'i, 'Batman'i değil, bizim kültürümüzün kahramanlarını örnek alır. Biz bunu romanlarla, tiyatro oyunlarıyla başaracağız." diye konuştu.

Türk Sofrası Salonu'nda, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve Yörük Türkmen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kurultayda konuşan Vali Büyükakın, bu geleneğin yaşatılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Şenliklerden sonra, gelecek yıl gerçekleştirilecek Ertuğrul Gazi Sempozyumu ve oyun yazımı çalışmalarına başlanılması gerektiğini dile getiren Büyükakın, şöyle devam etti:

"Biz burada olalım olmayalım, bunlar yapılmalı. Bunlar toyu toy yapan şeyler. O zamanki toyda devlet meseleleri konuşulmuş. Şimdi neden yapılmasın? Davos'ta bugün yapılıyor. Neden Söğüt'te yapılmasın? Söğüt'te bunun gerçekleşmesi için elimden gelen çalışmayı başlattım. Söğüt'te insana, devlete dair her şeyin konuşulacağı bir toy neden olmasın? Gönül coğrafyamızda bunu başaracak güçteyiz. Bunu başarmak Söğüt'e yakışır. Söğüt'te kurulacak küresel toy, Davos'a alternatif olur. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Cumhurbaşkanımızın bu görüşünü 'Devleti yaşat ki insan yaşasın' diyen düşünceyle birleştirirsek bu ruhu yaşayabiliriz. Bunu başarmak zorundayız."

Büyükakın, Osmanlı'nın kuruluşundan bugüne insanların yaşadığı evleri, oba kültürünü yaşatacak, o dönemi yansıtan 400 dönüm alanda "Uluçınar 1299" projesinin hayata geçirileceğini aktararak, "Proje hazır olduğunda, toy ve proje sunumunu sayın Cumhurbaşkanımıza anlatacağım. Bunu başarabilirsek bu ruhu yaşatacağımız alan olacak. Bunun sonrasında Söğüt'ün tamamının bir milli park olacak şekilde yeni bir kültür projesine tabi tutulması çalışmasıyla buranın bir kültür merkezi olması lazım. Bunun için de yakın zamanda çalışma başlatacağız. Umarım bu süreç sahiplenilir ve sizler tarafından yaşatılır. Bunları başarırsak insanlar burada o dönemi yaşarlar. Bu yoğunlaşmamız gereken büyük bir vizyon. Buna sahip çıkmalı ve bunu başlatmalıyız. Bunu önemsemeliyiz. Bu süreç tamamlanır ve Davos'a rakip bir Söğüt de yaratılırsa ceddimiz bizden razı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

