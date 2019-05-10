Söğüt’teki camilerde Ramazan temizliği

Söğüt Belediyesi tarafından, ilçe merkezinde bulunan camilerde Ramazan temizliği kapsamında halılar yıkandı, güzel kokular sürüldü.

Söğüt Belediyesi başta Osmanlı’nın ilk mescidi olan Kuyulu Mescit olmak üzere ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışması yapan ekipler, vatandaşların Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmesini sağlıyor. Konu hakkında açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Belediye olarak güzel ilçemizde camilerimizi halılarının temizlenmesi, yıkanmasına kadar tüm işlemleri yaptık. Sonrasında gül suyu sıkarak cemaatin daha ferah namaz kılmasını sağlıyoruz" dedi.



