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Sohbet ettiği otobüs şoförünün cep telefonunu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

İZMİT'te bindiği özel halk otobüsünde, yanındaki koltuğu oturup, sohbet ettiği şoförün cep telefonunu çalan A.Y.

Sohbet ettiği otobüs şoförünün cep telefonunu çaldı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te bindiği özel halk otobüsünde, yanındaki koltuğu oturup, sohbet ettiği şoförün cep telefonunu çalan A.Y. (38) yakalandı.
Olay, 5 Şubat tarihinde meydana geldi. Kandıra Sapağı mevkiinde özel halk otobüsüne binen bir kişi, şoförün yanındaki koltuğa oturdu. Otobüs şoförü A.Ö. ile bir süre sohbet eden kişi, yolcu koltuğu ile sürücü koltuğu arasındaki bölmenin üzerinde duran cep telefonunu el çabukluğu ile çaldı. Hırsız araçtan inerken, A.Ö. bir süre sonra telefonunun çalındığını anlayarak polise haber verdi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın kimliğini belirledi. 12 suçtan kaydı bulunan A.Y., dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve pişman olduğunu söylediğini belirten A.Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
HIRSIZLIK, GÜVENLİK KAMERASINDA
Hırsızlık anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.Y.'nin şoför ile konuşurken, telefonu alıp cebine koyduğu, ardından da ilk durakta otobüsten indiği belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Sohbet ettiği otobüs şoförünün cep telefonunu çaldıSohbet ettiği otobüs şoförünün cep telefonunu çaldı

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