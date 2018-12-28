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Sohbet hatları ve silah reklamına izin verilmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

  Doğrudan satış ve tele-alışveriş yayınlarında sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatları ile her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamına izin verilmeyecek.

Doğrudan satış ve tele-alışveriş yayınlarında sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatları ile her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamına izin verilmeyecek.

'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikle doğrudan satış ve tele-alışveriş reklamlarında çeşitli düzenlemeler yapıldı. Buna göre, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamayacak, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin reklamına yer verilemeyecek. Her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamına izin verilemeyecek.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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