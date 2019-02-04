"Sohbet"e katılmayanı, ailesiyle tehdit etmişler

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasında sorumlu düzeyde olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski öğretmen Rauf Batakçı hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, "İhsan" kod adını kullanan sanık Rauf Batakçı'nın, incelemeler sonucunda, "Ihsan1919" kullanıcı adıyla kendisine ait GSM hattından 84 bin 514 kez ByLock programına bağlandığının tespit edildiği belirtildi. Sanığın telefonunda yapılan incelemelerde, yüklediği ByLock programında, kendisini ekleyen arkadaşlarının, katıldığı grupların, gelen ve giden mesajlar ile mail ve aramaların olduğunun tespit edildiği kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi: "ByLock ile ilgili tespitler hukuki ve delil gücündedir. ByLock kullanıcısı olmak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olmak için yeterli bir delildir. Örgüt ancak ketumluğundan şüphe etmeyecek kadar güvendiği üyelerine bu programı yüklemektedir. Başka bir deyişle ByLock yüklenmeye değer bulunmak gerekmektedir. Alelade bir örgüt mensubuna bu programın yüklenmeyeceği açıktır. Tıpkı terör örgütü PKK yönünden kod isim verilecek kadar güvenilen ve örgütün gizli yapısına dahil olan kişinin örgüt üyesi kabul edileceğine dair yüksek mahkeme içtihatlarında da olduğu gibi FETÖ/PDY terör örgütü yönünden de ByLock mesaj sistemine dahil edilecek kadar önemi verilen kişinin örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekecektir."

Kararda, sanığın ikametinde yapılan aramalarda da terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in vaaz ve yazılarının içinde yer aldığı kaset ve DVD'lerin bulunduğu aktarıldı. - "Sohbet" toplantısına katılmayan kadına tehdit Gerekçeli kararda ifadesine yer verilen tanık H.Y.E, sanık Batakçı'nın örgüt içerisinde "İhsan" kod adını kullandığını anlattı. Sanık Batakçı'nın telefonuna ByLock yüklediğini kaydeden H.Y.E, şunları ifade etti: "Bazen yapılan sohbet ve toplantılara katılmadığımda Batakçı, bana 'sohbetlere gelmediğin için ilk evliliğinde sorunlar yaşadın, hoca efendinin şefkat tokadını yedin, gelmeleri kesersen eşinle, çocuğunla ve işinle imtihanların devam eder, zorluklar yaşarsın' şeklinde uyarılarda bulunuyordu. Sanığın eşi Nihal Batakçı da bana, 'Rauf Batakçı'nın telefonuma bir program yükleyeceğini ve program üzerinden görüşme yapacağımızı' söyledi. Telefonum mutfakta olduğu için Batakçı'nın telefonumu aldığını görmedim. Rauf Batakçı, aynı gün yanımıza gelerek bana, programı yüklediğini ve nasıl çalışacağını anlattı. Cep telefonumu aldım ve programı kullanabilmem için verdiği numarayı, giriş kodunu yazdım. Programı açtığımda sadece 'İhsan' isminin bulunduğunu gördüm. Kendisini zaten 'İhsan' olarak biliyordum. Evlerinden ayrıldıktan sonra sadece kendi isminin kayıtlı olduğunu görünce sildim. Çünkü evliliğim açısından riskli olduğunu düşündüm. Program üzerinden İhsan ile hiç görüşmedim."

- HDP için oy istedi Kararda, tanık Y.K'nin de ifadesi yer aldı. Sanık Batakçı'nın Bitlis'te askerlerle ilgilenen "abi" konumunda olduğunu belirten tanık Y.K, şunları anlattı: "Batakçı'nın asker kişilerle ilgilenen kişi olması, Bitlis'te kendisinin üstünde kimsenin olmaması ve bölgedeki diğer üst düzeylerle görüşmek için Van'a gitmesi nedeniyle örgüt içerisinde üst düzey yönetici konumunda olduğu kanısındayım. 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'nın kötü durumda olduğunu kalkındırmak amacıyla para yatırmamız gerektiğini talimat şeklinde söyledi. Batakçı, seçim döneminde ise bölgelere göre, hangi parti AK Parti'nin karşısında daha güçlü ise oyumuzu ona vermemizi söyledi. O dönem Bitlis'te HDP'ye oy vermemiz gerektiğini bu şekilde söyledi." Tüm deliller ve gerekçelerden Batakçı'nın, ByLock programını kullandığı, tanık beyanlarından sanığın Bitlis ilindeki askeri yapılanmadan sorumlu olduğu ve "İhsan" kod adını kullandığı vurgulanan kararda, sanık Batakçı'nın cezalandırmadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.