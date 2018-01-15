Şöhret ağır geldi! Derya Uluğ’dan basın mensuplarına çirkin sözler

Okyanus' ve ‘Canavar' şarkılarıyla tanınmayı başaran 31 yaşındaki Derya Uluğ, önceki akşam sevgilisiyle birlikte eğlenmek için Bebek’te bulunan bir mekanı tercih etti. Mekandan geç saatlerde ayrılan çift objektiflere yansıdı.

“DEFOLUP GİDİN ÇEKMEYİN BENİ”

Muhabirlerin kendisini çektiğini fark eden Derya Uluğ, anlamsız tavırlar sergiledi. Basın mensuplarına “Defolup gidin, çekmeyin beni” diyerek kaba bir tavır sergiledi. Derya Uluğ‘un bu tavrı çevrede bulunan insanlar tarafından ayıplandı.

ASİL GÖK OLAYIN CİDDİYETİNİN FARKINDAYDI

Şarkıcı Derya Uluğ‘un sevgilisi Asil Gök, Uluğ‘un konuşmalarının ne kadar sert ve kaba olduğunun farkında olmalı ki sevgilisine “Aşkım böyle yapma. Bak yarın pişman olacaksın” diyerek uyarıda bulundu. Sevgilisinin bu sözlerine de aldırış etmeyen Derya Uluğ, “Ne pişmanlığı ya? B.k mu var çekiyorlar. Kovalayın şunları” diyerek bağırdı.

DERYA ULUĞ’UN SEVGİLİSİ ŞAŞTI KALDI

Nasıl bir durumun içinde olduğunu anlayamayan Asil Gök, sevgilisi Derya Uluğ ile birlikte korumalar eşliğinde mekanda ayrıldı.