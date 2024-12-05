Şöhreti bir kenara bırakıp ülkeyi terk etti! Seher Dilovan'ın yeni hayatı bambaşka! Bakın şimdi ne yapıyor

Güçlü sesi, kendine has tarzı ve dillere pelesenk olan türküleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Seher Dilovan şöhretini bir kenara bırakıp ülkeyi terk etmişti.

Oldukça radikal bir karar alan Seher Dilovan İsviçre'nin Cenevre kentinde bir köye yerleşti. Şimdilerde doğa ile iç içe bir yaşam süren Dilovan bol bol seyahat ediyor ve yemek yapıyor.

Büyük bir bahçe içerisinde yer alan bir villada hayatını sürdüren Dilovan yeni hayatından görüntüleri sosyal medyada takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor.

YORUM YAĞIYOR

Seher Dilovan'ın yeni hayatı sosyal medyada büyük beğeni topluyor. Ünlü isme; 'ne güzel yaşıyorsun', 'seni çok özledik', 'yeni hayatın çok güzel' gibi yorumlar yapılıyor.

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı.

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı.

Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan ayrıca siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.