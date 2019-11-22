Şöhretin ilk basamağı sayılırdı... Müziğin dijitalleşmesiyle sessizliğe büründü

Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL, (DHA) TEKNOLOJİ gelişti, müzik dijitale dönüştü. Bir zamanlar sanatçı adayları için belki de ulaşılması hayal olan Unkapanı Plakçılar Çarşısı (İMÇ) müzik piyasasının dijitale yönelmesiyle sessizliğe büründü. Birkaç yapım şirketinin kaldığı çarşıda bulunanlar eski günleri mumla arıyor.

Unkapanı Plakçılar Çarşısı bir zamanlar sanatçı olmak isteyenler için şöhretin ilk basamağı sayılırdı. Enstrümanını yanına alan pek çok kişi hayalindeki kaseti çıkarmak için Anadolu’dan İstanbul’a yani Unkapanı Plakçılar Çarşısına gelirdi. Eskiden iğne atsan yere düşmeyecek olan çarşı, teknolojinin gelişmesi ve müziğin dijitalleşmesiyle birlikte bugünlerde sessizlik içinde.

"YILLIK 100 MİLYONUN ÜZERİNDE KASET SATILIYORDU"

40 yıldan bu yana Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda bulunan yapım şirketi yetkilisi Cafer Ateş, eski günleri özlediklerini ifade ediyor. "Eskiden çok yoğun iş vardı" diyen Ateş, şöyle devam etti:

"Sohbet etmeye, çay içmeye zamanımız olmazdı. Çünkü o zamanlar ortalama yıllık 100 milyonun üzerinde kaset satılıyordu. Bu yüzden kimse boş duramıyordu. Çarşı her dakika kalabalık olurdu. Cadde gibi bir yerdi burası. Şimdi koridora çıkın bakın, hiç kimseyi göremezsiniz. Tüketim ve üretim tamamen düştü. 2019 yılında alınan bandrol, üretilen CD sayısı 2 milyon civarında. Bütün dünyada CD satışları yükselirken, Türkiye'de düşüyor. Tüketim olmadığı için CD'ler imhaya gidiyor. Türkiye'de 3 tane CD fabrikası vardı. 2 tanesi kapandı, 1 fabrika kaldı. Şimdi 2 milyon üretildi diyoruz ama bu üretilenin de belki 1 milyonu satıyor, 1 milyonu kalıyor. Kalanlar da belli bir süre sonra imha ediliyor. Eskiden burada 10 bin dolar, 20 bin dolar hava parası vermeden dükkan kiralayamazdınız. Şu an çoğu boş ve depo olarak kullanılıyor. Kiralar bin lira. Eskiden hepsi doluydu."