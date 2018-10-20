Şöhretler karması maçı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Stadyumu'nda "Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali" kapsamında oynanan şöhretler karşılaşması, beyaz takımın, kırmızı takımı 5-3 yenmesiyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın başlama vuruşunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Maçta ilk golü 4'üncü dakikada beyaz takımın oyuncusu Ahmet Dursun attı. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmanın 15 dakikalık ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

İkinci yarının ilk dakikasında kırmızı takımda yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun golü ile skor 1-1 oldu. Hamit Altıntop 18'inci dakikada eşitliği bozan golü atarak skoru 2-1'e taşıdı. Ardından Hasan Kabze takımını 3-1'lik skora ulaştıran golü kaydetti. Semih Şentürk ve Ayhan Akman ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın golleriyle skor 5-2 oldu. Maçın son golünü Faruk Atalay atarken, karşılaşma 5-3 tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlama vuruşunun ardından karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

