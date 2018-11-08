Trabzonspor Kulübü, şehit aileleri yararına düzenlenen "Şöhretler ve Efsaneler Futbol Turnuvası" öncesinde eski futbolcuları, sinema sanatçılarını ve şehit ailelerini ağırladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen programda asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan başkanı Ali Sürmen, kurul başkanları, üyeler, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman, futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali, yönetim danışmanı Ali Kemal Denizci, Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Hami Mandıralı, eski futbolculardan Hakan Ünsal, Rüştü Reçber, Emre Aşık, Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Volkan Arslan, sinema sanatçısı Çetin Altay ve Ruhi Sarı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile şehit ailelerinin bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, şehit ailelerinin teknik direktör Karaman ve futbolcularla bir süre sohbet ettiği kaydedildi.

