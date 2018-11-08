HABER

"Şöhretler ve Efsaneler Futbol Turnuvası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, organizasyon öncesinde eski futbolcuları, sinema sanatçılarını ve şehit ailelerini ağırladı

Trabzonspor Kulübü, şehit aileleri yararına düzenlenen "Şöhretler ve Efsaneler Futbol Turnuvası" öncesinde eski futbolcuları, sinema sanatçılarını ve şehit ailelerini ağırladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen programda asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan başkanı Ali Sürmen, kurul başkanları, üyeler, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman, futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali, yönetim danışmanı Ali Kemal Denizci, Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Hami Mandıralı, eski futbolculardan Hakan Ünsal, Rüştü Reçber, Emre Aşık, Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Volkan Arslan, sinema sanatçısı Çetin Altay ve Ruhi Sarı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile şehit ailelerinin bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, şehit ailelerinin teknik direktör Karaman ve futbolcularla bir süre sohbet ettiği kaydedildi.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Sokaklarda yaşayan vatandaşa belediye bahip çıktıSokaklarda yaşayan vatandaşa belediye bahip çıktı
Ermenek'teki maden faciasında ölen işçinin annesini, 'öldü' haberleri üzdüErmenek'teki maden faciasında ölen işçinin annesini, 'öldü' haberleri üzdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şöhretler ve Efsaneler Futbol Turnuvası Trabzon Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.