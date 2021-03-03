ŞOK 3 Mart 2021 Aktüel Kataloğu! ŞOK Aktüel’de neler var?

Her hafta yayımlanan ve birçok vatandaşın ilgiyle takip ettiği ŞOK Aktüel 3 Mart özel ürünleri belli oldu. 3 Mart Çarşamba günü başlayacak olan ürünlerin satışı 9 Mart Pazar gününe kadar devam edecek. Fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar ŞOK Aktüel ürünlerini merak ediyor.

ŞOK 3 – 9 Mart Aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Her hafta Çarşamba günü raflarını güncelleyen ŞOK marketin bu haftaki Aktüel kataloğunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kapsaması sebebiyle fırsat ürünlerinde 8 Mart’a özel hediyelik ürünler de bulunuyor. Salgın döneminde evlerde sıkça vakit geçirdiğimiz şu günlerde evde spor yapmak isteyen kullanıcılar için koşu bandı ve bisiklet ürünleri de katalogda yer alıyor. Elektrikli ev aletleri kategorisinde ise Sinbo dik süpürge ve Sinbo kablosuz şarjlı dik süpürge seçenekleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Son zamanlarda birçok insanın tercih etmeye başladığı robot elektrik süpürgeler ise ŞOK Aktüel’de fırsat ürünleri arasındaki yerini aldı. Kadınlar Günü’ne özel yüz temizleme masaj seti, kadın omuz çantaları da 3 Mart itibariyle raflardaki yerini aldı. ŞOK Aktüel kataloğunda yer alan diğer ürünler ise banyo paspası, el dikiş makinesi, terlik, sıvı sabunluk gibi ürünler de avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.



