ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi geliyor! 1 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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Şok'un 1 Ocak 2025 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu hafta Şok'ta Arzum Türk kahvesi makinesinden bulaşık makinesi deterjanlarına, pijamadan kişisel hijyene birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1199 TL!

Sizin için mutfak kategorilerinde seçtiklerimiz

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Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirimler var

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Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar da katalogda

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Patili dostunuzun konforunu düşünen ürünler Şok kataloğunu süslüyor

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Kadın pijama takımlarında cazip fiyatlar

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