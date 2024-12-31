ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi geliyor! 1 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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Şok'un 1 Ocak 2025 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu hafta Şok'ta Arzum Türk kahvesi makinesinden bulaşık makinesi deterjanlarına, pijamadan kişisel hijyene birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...
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