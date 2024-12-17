ŞOK'a Dyson dikey süpürge geliyor! 18 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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ŞOK Aktüel listelerinin yeni sayısını heyecanla bekleyenler buraya! 18 Aralık 2024 Çarşamba tarihli güncel ŞOK broşürü yayınlandı. Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta da yok yok! Dikey süpürgeden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla satışta! ŞOK'taki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

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