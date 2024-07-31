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  4. ŞOK'a Fantom Hepa Filtreli Elektrikli Süpürge geliyor! 31 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Fantom Hepa Filtreli Elektrikli Süpürge geliyor! 31 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
31.07.2024 13:49
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ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 31 Temmuz 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında tam otomatik kahve makinesinden çamaşır makinesine, hepa filtreli elektrikli süpürgeden salça makinesine yok yok! ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

ŞOK'a Fantom Hepa Filtreli Elektrikli Süpürge geliyor! 31 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK Aktüel listelerini bekleyenler, güncel ŞOK broşürü yayınlandı. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 31 Temmuz 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında yine her ihtiyaca uygun ürünler alışveriş severleri bekliyor. Sizin için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı broşüre içeriğimizde yer verdik. Bütçe dostu alışveriş için bakmadan geçmeyin...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde %30'a varan indirimler

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Her mutfakta olması gereken baharatlar Her mutfakta olması gereken baharatlar
Hem sağlıklı olun hem formda kalın! Hem sağlıklı olun hem formda kalın!

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Bebek bezinden bebek ayakkabısına ne ararsanız burada, indirimde!

Fantom Hepa Filtreli Elektrikli Süpürge 2.399 TL!

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Temizliği kolaylaştıran en iyi elektrik süpürgelerini seçtik Temizliği kolaylaştıran en iyi elektrik süpürgelerini seçtik
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Ünlü markaların parfümleri indirimde girdi, görmek için buraya tıklayın!

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En sevilen kahve makineleri indirimde, burada!

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Mobilya çeşitleri de indirime girdi, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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