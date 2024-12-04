Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! 4 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! 4 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! 4 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
04.12.2024 10:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 4 Aralık 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında yine her ihtiyaca uygun ürünler alışveriş severleri bekliyor. Sizin için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı broşüre içeriğimizde yer verdik. Bütçe dostu alışveriş için bakmadan geçmeyin...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK'un 4 Aralık 2024 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu hafta, Felix marka mamalardan Korkmaz çay makinesine, Simbo marka ısıtıcıdan kişisel hijyene birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK Haftanın Fırsatları Kataloğu'nu ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde indirimler var

1

5

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Atıştırmalıktan kahveye indirimde olan tüm gıda ürünlerini burada bulabilirsiniz.

ACE ve Domestos çamaşır sularında %25 indirim

2

Sizin için hijyen&kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki hijyen ürünleri burada

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerindeki indirimleri buradan inceleyebilirsiniz.

Philips Lumea'dan Foreo'ya kişisel bakım kategorisinin çok satanlarını görmek için buraya tıklayın.

Jiletler, tıraş makineleri, erkek bakım ürünleri burada!

Buraya tıklayarak bebek bezlerine ulaşabilirsiniz.

Sweatshirt, gömlek, sepet, hurç, saklama kutusu ve dahası

3

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Dagi'den Koton'a indirimdeki pijama takımlarını görmek için buraya tıklayın.

Evinize düzen getirecek hurç ve saklama kutularını burada bulabilirsiniz.

Kedi mamalarında 1 alana 1 bedava!

4

Sizin için evcil hayvan kategorisinde seçtiklerimiz

Evcil hayvan mamaları ve mama kaplarındaki indirimleri incelemek için buraya tıklayın!

Mobilyalara bakmadan geçmeyin

6

Sizin için mobilya kategorisinde seçtiklerimiz

Mobilyalar burada, avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor.

Elektrikli süpürge, akıllı TV, airfryer ve çok daha fazlası burada

7

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Philips, Karcher, Bosch elektrikli süpürge kategorisinde yok yok! Buradan ürünleri görebilirsiniz.

Kahve ve kahve makinelerindeki indirimleri burada bulabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Stanley'in çok satan Wild Imagination serisi termosları indirimde

Stanley'in çok satan Wild Imagination serisi termosları indirimde

 Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

 "Harika bir hediye!" LEGO yapım seti günün fırsat ürünü oldu

"Harika bir hediye!" LEGO yapım seti günün fırsat ürünü oldu

 Özgün tasarımı konforla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Özgün tasarımı konforla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat zamanı

 Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

 "Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

 Sevdiklerinize TEMU'dan hediye edebileceğiniz eşsiz ürünler

Sevdiklerinize TEMU'dan hediye edebileceğiniz eşsiz ürünler

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok mağaza şok market aktüel şok çarşamba aktüel
İş birliği İçerikleri
Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

"Bu fiyata daha iyisi yok!" Kullanıcılardan tam not alıyor...

"Bu fiyata daha iyisi yok!" Kullanıcılardan tam not alıyor...

Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Stanley'in çok satan Wild Imagination serisi termosları indirimde

Stanley'in çok satan Wild Imagination serisi termosları indirimde

Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

"Harika bir hediye!" LEGO yapım seti günün fırsat ürünü oldu

"Harika bir hediye!" LEGO yapım seti günün fırsat ürünü oldu

Özgün tasarımı konforla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Özgün tasarımı konforla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Sevdiklerinize TEMU'dan hediye edebileceğiniz eşsiz ürünler

Sevdiklerinize TEMU'dan hediye edebileceğiniz eşsiz ürünler

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Zamansız ve kaliteli! Jack&Jones jeande %50 indirim var

Zamansız ve kaliteli! Jack&Jones jeande %50 indirim var

Zamansız ve kaliteli! Jack&Jones jeande %50 indirim var

Zamansız ve kaliteli! Jack&Jones jeande %50 indirim var

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Suya dayanıklı, ısı yalıtımlı... Puma mont günün fırsat ürünü oldu

Suya dayanıklı, ısı yalıtımlı... Puma mont günün fırsat ürünü oldu

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Çok beğeniliyor, yemek pişirmeyi hızlı ve keyifli hale getiriyor...

Çok beğeniliyor, yemek pişirmeyi hızlı ve keyifli hale getiriyor...

Erkeklerin TEMU'daki uygun fiyatlı favori ürünlerini bir araya getirdik

Erkeklerin TEMU'daki uygun fiyatlı favori ürünlerini bir araya getirdik

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

"Bu fiyata daha iyisi yok!" Kullanıcılardan tam not alıyor...

"Bu fiyata daha iyisi yok!" Kullanıcılardan tam not alıyor...

Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Stanley'in çok satan Wild Imagination serisi termosları indirimde

Stanley'in çok satan Wild Imagination serisi termosları indirimde

Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

Tümünü Gör

Diğer Haberler

20 milyonluk vurguna 1 gün hapis cezası! Kimse anlam veremedi: Bu karar kriminal vakaları artırır

20 milyonluk vurguna 1 gün hapis cezası! Kimse anlam veremedi: Bu karar kriminal vakaları artırır

Son dakika | Operasyonda yeni aşama! Cani yenidoğan çetesi için gözler bugün mahkeme kararında: "Yeni deliller ve gözaltılar var"

Caniler için karar günü! Operasyonda yeni aşama: "Delillere ulaşıldı"

CHP'li Belediye Başkanı sinirden deliye döndü! Mikrofonu eline aldı herkesin içinde ekibini azarladı: Tüm kadroyu değiştiririm

CHP'li Belediye Başkanı sinirden deliye döndü! Mikrofonu eline aldı herkesin içinde ekibini azarladı

İstanbul'a yeni tramvay geliyor! 3 ilçeyi bağlayacak: Maliyeti belli oldu

İstanbul'a yeni tramvay geliyor! 3 ilçeyi bağlayacak: Maliyeti belli oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 9 ay önce yapılan kütüphanesi çöktü! Öğrenciler mağdur oldu, akademisyen Erdoğan'a seslendi: Kanıma dokunuyor

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 9 ay önce yapılan kütüphanesi çöktü!

Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.