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  4. ŞOK'a Helly Hansen outdoor ayakkabılar geliyor! 11 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Helly Hansen outdoor ayakkabılar geliyor! 11 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
10.09.2024 16:13
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Şok'un 11 Eylül 2024 Çarşamba tarihli Haftanın Fırsatları Kataloğu yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeyi başardı. Bu hafta Şok'ta Vans ayakkabılardan Kochler marka koşu bandına, Helly Hansen marka montlardan kişisel hijyene birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. Şok Aktüel Haftanın Fırsatları Kataloğu'nu ve daha fazlasını görmek isterseniz detaylar yazımızda...

ŞOK'a Helly Hansen outdoor ayakkabılar geliyor! 11 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu

Türkiye'nin en sevilen market zinciri Şok, yine bizi indirim dolu bir haftaya davet ediyor! İhtiyacınız olan her ürünü indirimli almaktan yanaysanız doğru yerdesiniz. Şok'ta, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden cazip indirimli ürünler var! 11 Eylül 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak Şok Aktüel Haftanın Fırsatları kataloğu, gıda, temizlik, kişisel bakım, elektronik ve daha birçok kategorideki ürünler sizleri bekliyor. Biz de sizin için 11 Eylül 2024 Çarşamba tarihli Şok aktüel kataloğuna içeriğimizde yer verdik. İşte detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler var

1

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki gıda ürünlerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kişisel hijyen ürünlerinde %40, Tursil&Perwoll markalı deterjanlarda ise %30'a varan indirim

2

Sizin için kişisel hijyen&temizlik kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki deterjanlar burada.

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde olan kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini incelemek için buraya tıklayın.

Helly Hansen ve Vans marka ayakkabı ve montlar peşin fiyatına 6 taksit

3

Sizin için ayakkabı&mont kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki Helly Hanser marka mont ve ayakkabılar burada.

Tüm Vans marka ayakkabıları buradan inceleyebilirsiniz.

Kochler marka koşu bandı ve bisikletlerde peşin fiyatına 6 taksit, 2 yıl garanti ve ücretsiz kargo fırsatı

4

Sizin için koşu bandı&bisiklet kategorisinde seçtiklerimiz

Kochler marka koşu bantları ve eliptik bisikletlerde kaçırılmayacak fırsatlar burada sizi bekliyor.

Buzdolabından mikrodalga fırına, televizyondan set üstü ocağa Simfer marka ürünler indirimde

5

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfak robotu, çay ve kahve makinesi, çatal-bıçak seti... İndirimdeki sayısız mutfak ürününü burada inceleyebilirsiniz.

Çalışma koltuğu, laptop masası ve kitaplıklar peşin fiyatına 6 taksit ve ücretsiz kargo ile teslimat avantajından yararlanın

6

Sizin için ofis mobilyası&kitaplık kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki ev ve ofis mobilyalarını buradan bulabilirsiniz.

Raflı kitaplıklarda da indirim var! İndirimdeki kitaplık modelleri burada.

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