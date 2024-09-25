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ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor! 25 Eylül 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
24.09.2024 14:47
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ŞOK markette bu hafta yok yok! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan ŞOK'un 25 Eylül 2024 tarihli aktüel kataloğu yayınlandı. 1 Ekim'e kadar geçerli olan ürünlerdeki indirimleri merak ediyorsanız ŞOK Aktüel listelerini içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar!

ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor! 25 Eylül 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Gıdadan hijyene, küçük mobilyalardan yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şeye uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız 25 Eylül 2024 tarihli ŞOK Aktüel Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca ürünü cazip fiyatlar ile alışveriş severlerle buluşturan ŞOK'ta bu hafta, kamp malzemeleri ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu süslüyor. ŞOK Haftanın fırsatlarını görmek için acele edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor

1

Sizin için gıda kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Nescafe kahve çeşitleri indirime girdi, görmek için buraya tıklayın.

Çeşit çeşit Starbuck kahvelerin fiyatları da en dipte, burada!

Diş macunundan yüzey temizleyiciye kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak indirim

2

Sizin için kişisel bakım kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Şampuanlarda dip fiyatlar burada.

Kamp yapmayı sevenlere müjde! Kamp malzemelerinde indirimler var

3

Spor ve outdoor kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Kamp sandalyesinden çadıra tüm kamp malzemelerindeki indirimleri burada bulabilirsiniz.

Boss Tape marka ürünlerde indirimli fiyatlar

4

Yapı Market kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Boss Tape marka yapı market ürünlerini burada bulabilirsiniz.

İndirimli yapı market ürünleri burada.

Mobilya arayanlar buraya Moda Life mobilyalarda peşin fiyatına 6 taksit ve ücretsiz kargo ile teslimat

5

Ev yaşam kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Kitaplıktan çalışma masasına mobilyalarda kaçırılmayacak indirimler burada.

Araç şarj istasyonlarında peşin fiyatına 6 taksit

6

Otomotiv kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Otomotiv kategorisindeki indirimli ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Seçili ürünlerde yapılan alışverişlere özel 1 TL değerinde winpara hediye

7

İndirimdeki gıda ürünlerini burada bulabilirsiniz.

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