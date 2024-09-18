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  4. ŞOK'a Karcher elektrikli süpürge geliyor! 18 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Karcher elektrikli süpürge geliyor! 18 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.09.2024 09:45
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ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak eden alışveriş tutkunları sizi buraya alalım! Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 18 Eylül Çarşamba 2024 tarihli bu haftaki yeni sayısı yayınlandı. Şok'ta bu hafta neler var? Gelin 18 Eylül - 24 Eylül 2024 ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

ŞOK'a Karcher elektrikli süpürge geliyor! 18 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 18 Eylül 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısı yine dopdolu! Elektrikli süpürgeden mobilyaya ve kişisel bakım ürünlerine her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünleri görmek için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. Güncel ŞOK broşürü içeriğimizde sizi bekliyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler var

1

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Atıştırmalıklar, temel gıda ürünleri ve dahasını buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen ürünleri de avantajlı fiyatlarla burada

2

Sizin için hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Çok satan şampuanlarda avantajlı fiyatlar burada

Duş jellerinde indirimli fiyatlar var! Burada bulabilirsiniz.

Turşu hazırlıkları başlasın! Turşu yapımında kullanabileceğiniz ürünler Şok'ta

3

Mutfak kategorilerinde sizin için seçtiklerimiz

Gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz tüm turşuları buradan göz atabilirsiniz.

Turşuları muhafaza etmenizi sağlayacak bütün turşu kavanozlarını buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Robot süpürge, buhar temizleyici, mop ve dahası

4

9

Küçük ev aletleri kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Temizlikte yardımcınız olacak en sevilen mop modelleri buradan bulabilirsiniz.

Temizliği daha pratik hale getirecek akıllı robot süpürgeler burada.

Tüm elektrikli süpürge modellerini buradan inceleyebilirsiniz.

Valizler, Saklama kutuları ve tüm kitaplarda avantajlı fiyatlar

5

8

Ev-yaşam kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Eşyalarınızı düzenlemenizde büyük kolaylık sağlayacak uygun fiyatlı saklama kutularını burada bulabilirsiniz.

Elinizden bırakamayacağınız indirimli kitapları buradan görüntüleyebilirsiniz.

Seyahatlerinizde yanınızdan ayıramayacağınız valiz modelleri burada.

Mobilya ihtiyacı olanlar buraya bakmadan geçmeyin

6

7

Mobilya kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

Yaşam alanınızın havasını değiştirecek mobilyalarda indirimler burada!

Yatak odanızda uzun yıllar kullanacağınız bütün yatak odası takımlarını buradan inceleyebilirsiniz.

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