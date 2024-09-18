ŞOK'a Karcher elektrikli süpürge geliyor! 18 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 18 Eylül 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısı yine dopdolu! Elektrikli süpürgeden mobilyaya ve kişisel bakım ürünlerine her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünleri görmek için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. Güncel ŞOK broşürü içeriğimizde sizi bekliyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz
Atıştırmalıklar, temel gıda ürünleri ve dahasını buraya tıklayarak görebilirsiniz.
Sizin için hijyen kategorisinde seçtiklerimiz
Çok satan şampuanlarda avantajlı fiyatlar burada
Duş jellerinde indirimli fiyatlar var! Burada bulabilirsiniz.
Mutfak kategorilerinde sizin için seçtiklerimiz
Gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz tüm turşuları buradan göz atabilirsiniz.
Turşuları muhafaza etmenizi sağlayacak bütün turşu kavanozlarını buraya tıklayarak görebilirsiniz.
Küçük ev aletleri kategorisinde sizin için seçtiklerimiz
Temizlikte yardımcınız olacak en sevilen mop modelleri buradan bulabilirsiniz.
Temizliği daha pratik hale getirecek akıllı robot süpürgeler burada.
Tüm elektrikli süpürge modellerini buradan inceleyebilirsiniz.
Ev-yaşam kategorisinde sizin için seçtiklerimiz
Eşyalarınızı düzenlemenizde büyük kolaylık sağlayacak uygun fiyatlı saklama kutularını burada bulabilirsiniz.
Elinizden bırakamayacağınız indirimli kitapları buradan görüntüleyebilirsiniz.
Seyahatlerinizde yanınızdan ayıramayacağınız valiz modelleri burada.
Mobilya kategorisinde sizin için seçtiklerimiz
Yaşam alanınızın havasını değiştirecek mobilyalarda indirimler burada!
Yatak odanızda uzun yıllar kullanacağınız bütün yatak odası takımlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.