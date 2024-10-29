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ŞOK'a Kochler airfryer geliyor! 30 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a Kochler airfryer geliyor! 30 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
29.10.2024 15:07
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ŞOK Aktüel broşürünün yeni sayısını bekleyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 30 Ekim 2024 tarihli yeni sayısı yayınlandı. Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta da yok yok! ŞOK'taki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu hafta Şok'ta herkesin ilgisini çekecek, beğenisini kazanacak ürünler var. Kamp çadırından airfryera, yapı market ürünlerinden mobilyaya indirimli ürünlerin yer aldığı Şok Çarşamba Aktüel broşürü görmek isterseniz işte detaylar...

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