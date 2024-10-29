ŞOK'a Kochler airfryer geliyor! 30 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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Bu hafta Şok'ta herkesin ilgisini çekecek, beğenisini kazanacak ürünler var. Kamp çadırından airfryera, yapı market ürünlerinden mobilyaya indirimli ürünlerin yer aldığı Şok Çarşamba Aktüel broşürü görmek isterseniz işte detaylar...

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Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Günün Fırsatları kapsamında kahvelerde indirim var, görmek için buraya tıklayın.

Çikolatalar da indirimde, buraya tıklayıp görebilirsiniz.

Kamp ürünlerinde fırsat zamanı! 3 kişilik kamp çadırı 599 TL

Sizin için kamp malzemesi kategorisinde seçtiklerimiz

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Kamp çadırlarında avantajlı fiyatlar burada!

Arzum kahve makinesi ve elektrikli süpürgede indirim var

Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

French pressler indirime girdi, burada!

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde avantajlı fiyatlar burada

Sizin için kişisel bakım&hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

L'Orel Paris kişisel bakım ürünlerinde indirim başladı, görmek için buraya tıklayın.

Kişisel ve hijyen ürünlerindeki indirimler burada!

İtalyan ve Fransız stil mobilyalarda indirime ek peşin fiyatına 6 taksit

Kochler 6 Litre Airfryer 2099 TL!

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