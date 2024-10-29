ŞOK'a Kochler airfryer geliyor! 30 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu hafta Şok'ta herkesin ilgisini çekecek, beğenisini kazanacak ürünler var. Kamp çadırından airfryera, yapı market ürünlerinden mobilyaya indirimli ürünlerin yer aldığı Şok Çarşamba Aktüel broşürü görmek isterseniz işte detaylar...
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz
Günün Fırsatları kapsamında kahvelerde indirim var, görmek için buraya tıklayın.
Çikolatalar da indirimde, buraya tıklayıp görebilirsiniz.
Sizin için kamp malzemesi kategorisinde seçtiklerimiz
Kamp malzemelerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.
Kamp çadırlarında avantajlı fiyatlar burada!
Sizin için küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz
French pressler indirime girdi, burada!
Sizin için kişisel bakım&hijyen kategorisinde seçtiklerimiz
L'Orel Paris kişisel bakım ürünlerinde indirim başladı, görmek için buraya tıklayın.
Kişisel ve hijyen ürünlerindeki indirimler burada!
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.