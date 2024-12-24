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ŞOK'a kutu oyunları geliyor! 25 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a kutu oyunları geliyor! 25 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
24.12.2024 15:25
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ŞOK markette bu hafta yok yok! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri arasında yer alan ŞOK'un 25 Aralık 2024 tarihli aktüel kataloğu yayınlandı. 31 Aralık'a kadar geçerli olan ürünlerdeki indirimleri merak ediyorsanız ŞOK Aktüel listelerini içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Gıdadan hijyene, oyuncaklardan ev yaşam ürünlerine ihtiyacınız olan her şeye uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız 25 Aralık 2024 tarihli ŞOK Aktüel Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca ürünü cazip fiyatlar ile alışveriş severlerle buluşturan ŞOK'ta bu hafta, en sevilen ürünleri kutu oyunları ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu süslüyor. ŞOK Haftanın fırsatlarını görmek için acele edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Monopoly, Tombala, TABU ve dahası

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Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çeşit çeşit kutu oyunları indirimde, burada!

Gıda ürünlerinde cazip indirimler var!

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3

4

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde olan gıda ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Şampuandan parfüme kişisel bakım ürünlerinde %40'a varan indirimler

5

Sizin için kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde Yılın Son Fırsatları'na özel indirimler başladı, burada.

Paşabahçe ürünleri Şok kataloğunu süslüyor!

6

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Yemek takımlarından bardaklara onlarca üründe Yılın Son Fırsatları'na özel indirimler var. Buraya tıklayarak ürünleri görebilirsiniz.

Ve ışıklı yılbaşı süsleri de burada!

7

Sizin için seçtiklerimiz

Yılbaşı süslerinde indirimler var. Burada ürünleri bulabilirsiniz.

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