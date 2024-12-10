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ŞOK'a MagSafe özellikli powerbank geliyor! 11 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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  4. ŞOK'a MagSafe özellikli powerbank geliyor! 11 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a MagSafe özellikli powerbank geliyor! 11 Aralık 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
10.12.2024 14:50
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Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden Şok marketin 11 Aralık 2024 tarihli Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Şokta bu hafta elektronik kategorisinde mini buzdolabından robot süpürgeye, kulaklıktan MagSafe özellikli powerbank cihazına pek çok ürün yer alıyor. Şok aktüel ürünleri görmek isterseniz işte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde %40'a varan indirim var

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