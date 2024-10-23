ŞOK'a masaj tabancası geliyor! 23 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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ŞOK Aktüel listelerinin yeni sayısını heyecanla bekleyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! 23 Ekim 2024 Çarşamba tarihli güncel ŞOK broşürü yayınlandı. Yayınlandığı gibi de alışveriş severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Televizyondan fitness ürünlerine, gıdadan hijyene ve hatta ayakkabıya kadar her beğeniye ve ihtiyaca uygun ürünleri bu hafta da listelerine taşıyan ŞOK'taki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

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