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ŞOK'a masaj tabancası geliyor! 23 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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  4. ŞOK'a masaj tabancası geliyor! 23 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a masaj tabancası geliyor! 23 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak edenler buraya! Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 23 Ekim 2024 tarihli sayısı yayınlandı. Bu hafta da dolu dolu olan şok market aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürün şüphesiz New Balance ayakkabılar oldu. 4399 TL'den başlayan indirimli fiyatlarla öne çıkan ayakkabıları ve çok daha fazlasını keşfetmek isterseniz işte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel listelerinin yeni sayısını heyecanla bekleyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! 23 Ekim 2024 Çarşamba tarihli güncel ŞOK broşürü yayınlandı. Yayınlandığı gibi de alışveriş severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Televizyondan fitness ürünlerine, gıdadan hijyene ve hatta ayakkabıya kadar her beğeniye ve ihtiyaca uygun ürünleri bu hafta da listelerine taşıyan ŞOK'taki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Deterjanlarda %40'a varan indirimler var

1

Deterjan, Ev Bakım ve Temizlik Ürünleri kategorisinde sizin için seçtiklerimiz

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