ŞOK'a okul ve kırtasiye malzemeleri geliyor! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Türkiye'nin en büyük perakende zincir marketlerinden biri olan ŞOK'un 14 Ağustos 2024 Çarşamba tarihli güncel ŞOK broşürü yayınlandı. Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nda mobilyadan beyaz eşyaya pek çok ürün dikkat çekti ancak en çok dikkat çeken ürünler okul ve kırtasiye malzemeleri oldu! Okulların açılmasına az bir zaman kala çocukların ihtiyaçlarını karşılamak isteyenleri uygun fiyatlarıyla sevindirecek ürünleri görmek ve dahasını keşfetmek için acele edin.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
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