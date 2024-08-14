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  4. ŞOK'a okul ve kırtasiye malzemeleri geliyor! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a okul ve kırtasiye malzemeleri geliyor! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
13.08.2024 15:59
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Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da dolu dolu! Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 14 Ağustos 2024 tarihli sayısında neler var merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte detaylar...

ŞOK'a okul ve kırtasiye malzemeleri geliyor! 14 Ağustos 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Türkiye'nin en büyük perakende zincir marketlerinden biri olan ŞOK'un 14 Ağustos 2024 Çarşamba tarihli güncel ŞOK broşürü yayınlandı. Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nda mobilyadan beyaz eşyaya pek çok ürün dikkat çekti ancak en çok dikkat çeken ürünler okul ve kırtasiye malzemeleri oldu! Okulların açılmasına az bir zaman kala çocukların ihtiyaçlarını karşılamak isteyenleri uygun fiyatlarıyla sevindirecek ürünleri görmek ve dahasını keşfetmek için acele edin.

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