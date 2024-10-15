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ŞOK'a Philips tıraş makineleri geliyor! 16 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a Philips tıraş makineleri geliyor! 16 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
15.10.2024 13:54
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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 16 Ekim 2024 Çarşamba tarihli bu haftaki sayısı yayınlandı. ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı keşfetmek ve indirimli alışveriş keyfi yaşamak isteyenler için ŞOK broşürüne içeriğimizde yer verdik. Detaylar için okumaya devam edin.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Okula başlayan çocuğunuz için fiyat performans tablet arayanlar, kişisel bakımını güçlendirecek kaliteli bir tıraş makinesine ihtiyacı olanlar, beyaz eşyalarını ve mobilyalarını yenilemeye karar verenler buraya! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 16 Ekim 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında yok yok! ŞOK'taki indirimli ürünlerin yer aldığı Şok Çarşamba Aktüel broşürünü merak ediyorsanız bu içeriğimize bakmadan geçmeyin.

Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirimler

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Nivea duş jellerinde %33 indirim var

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Organizerler, çok amaçlı sehpalar ve dahası uygun fiyatlarla sizi bekliyor

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Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL!

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Lenovo tablet, Samsung çamaşır makinesi ve dahası burada

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Mobilyalarda peşin fiyatına 6 taksit var

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Ve Şokça indirimler...

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