ŞOK'a Philips tıraş makineleri geliyor! 16 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Okula başlayan çocuğunuz için fiyat performans tablet arayanlar, kişisel bakımını güçlendirecek kaliteli bir tıraş makinesine ihtiyacı olanlar, beyaz eşyalarını ve mobilyalarını yenilemeye karar verenler buraya! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 16 Ekim 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında yok yok! ŞOK'taki indirimli ürünlerin yer aldığı Şok Çarşamba Aktüel broşürünü merak ediyorsanız bu içeriğimize bakmadan geçmeyin.

Gıda ürünlerinde %50'ye varan indirimler

Nivea duş jellerinde %33 indirim var

Organizerler, çok amaçlı sehpalar ve dahası uygun fiyatlarla sizi bekliyor

Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL!

Lenovo tablet, Samsung çamaşır makinesi ve dahası burada

Mobilyalarda peşin fiyatına 6 taksit var

Ve Şokça indirimler...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.