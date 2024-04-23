ŞOK'a Singer dikiş makinesi geliyor! İşte 24 Nisan 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Alışveriş severlerin heyecanla beklediği ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 24 Nisan 2024 Çarşamba tarihli sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta yine her ihtiyaca uygun birbirinden avantajlı ürünler dikkat çekiyor. Singer dikiş makinesinden Homend kahve makinesi çeşitlerine elektronikten mobilyaya farklı kategorilerden ürünlerin yer aldığı ŞOK Katalog'u merak ediyorsanız ŞOK Aktüel listelerini sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Türk kahve makinesi, espresso makinesi, çay makinesi...

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Karaca mutfak aletleri indirime girdi, görmek için buraya tıklayın.

Singer dikiş makinesi 4.499 TL!

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Nevresim takımı, yastık, yorgan ve dahası burada, indirimli fiyatlarla sizi bekliyor!

Philips Hue ürünlerinin fiyatı düştü, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Gıda ve hijyen ürünlerinde avantajlı fiyatlar

Sizin için gıda ve hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Kahve tutkunlarının favorisi Nescafe ürünlerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Süpermarket ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar başladı! Buraya tıklayarak keşfedebilirsiniz.

Finish, Vanish, AirWick & ev temizlik ürünlerinde indirimler devam ediyor, buradan ulaşabilirsiniz.

Bref, Pril, Tursil... İndirimdeki temizlik ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Genç odası takımından çalışma masasına evinize yeni bir soluk getirecek mobilyalar burada!

Sizin için mobilya kategorisinde seçtiklerimiz

Yaşam alanınızın havasını değiştirecek mobilya modellerini görmek için buraya tıklayın.

Gamerlar buraya! Peşin fiyatına 6 taksit ve ücretsiz teslimat avantajı!

Sizin için elektronik ve oyuncu aksesuarları kategorisinde seçtiklerimiz

HP bilgisayarlarda indirim devam ediyor, buraya tıklayarak ürünleri görebilirsiniz.

Steelseries bilgisayar aksesuarlarında indirim zamanı! Görmek için buraya tıklayın.

AMD marka bilgisayar bileşenlerinin fiyatları en dipte, burada!

Hawk Gaming oyuncu koltuklarındaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

İki yıl garantili yapı market ürünlerine bakmadan geçmeyin

Sizin için yapı market kategorisinde seçtiklerimiz

Einhell, Bosch, Stanley ve daha pek çok markanın matkap setlerini görmek için buraya tıklayın.

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