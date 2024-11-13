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ŞOK'a Slazenger şişme mont geliyor! 13 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a Slazenger şişme mont geliyor! 13 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
13.11.2024 09:52
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ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak eden alışveriş tutkunları sizi buraya alalım! Şok Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 13 Kasım Çarşamba 2024 tarihli bu haftaki yeni sayısı yayınlandı. Şok'ta bu hafta neler var? Gelin 13 Kasım - 19 Kasım 2024 ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 13 Kasım 2024 Çarşamba tarihli yeni sayısında giyim ürünlerinden pratik ev yaşam gereçlerine, mobilyadan gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde uygun fiyatlar

1

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İndirimli fiyatlarla öne çıkan gıda ürünleri burada!

Hijyen ve kişisel bakım ürünlerindeki indirimleri kaçırmayın

2

Sizin için hijyen ve kişisel bakım kategorisinde seçtiklerimiz

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Slazenger şişme mont peşin fiyatına 6 taksit fırsatı ile sadece 999 TL

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Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

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