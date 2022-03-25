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Şok! Apple, kafaları karıştıracak: Daha yüksek fiyatlı iPhone da yolda

25.03.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iPhone 14 modellerinde iPhone 13'te kullanılan A15 Bionic işlemcisini, iPhone 14 Pro modellerinde ise yeni çıkacak A16 Bionic işlemcisini kullanacağı iddiası ortaya atılmıştı. Şok bir sızıntıya dayanan yeni bir habere göre ise Apple bu konuda büyük bir kafa karışıklığı yaratmaya hazırlanıyor. Ayrıca iPhone 14 Pro 100 dolarlık bir artışla 1.099 dolara mal olabilir.

Şok! Apple, kafaları karıştıracak: Daha yüksek fiyatlı iPhone da yolda

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'yu tanıyanlarınız vardır. Apple hakkında yaptığı başarılı tahminlerde teknoloji dünyasındaki şöhretini artıran analist Kuo, geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ortaya atarak yine gözlerin eylül ayında çıkması beklenen iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerine çevrilmesini sağlamıştı. Kuo o iddiasında Apple'ın iPhone 14 modellerinde (iPhone 14 ve iPhone 14 Max adını taşıyacakları düşünülüyor) iPhone 13'te ve yeni iPhone SE'de de kullanılan A15 Bionic işlemcisine yer vereceğinden söz etmişti. Ünlü analist iPhone 14 Pro modellerinde ise (Şimdilik iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak biliniyorlar) yeni çıkacak A16 Bionic işlemcisinin kullanılacağını söyleyerek iddiasını tamamlamıştı. Ancak bu iddiaya dair yeni sızıntılar ortaya çıktı.

KAFALARI KARIŞTIRAN SIZINTI: A15 BIONIC A16 BIONIC, A16 BIONIC İSE A16 PRO OLACAK!

Sızıntılara bakılırsa, Apple iPhone 14 ailesinin işlemci kullanımında gerçekten kafaları karıştıracak. Screen Rant'in haberine göre Apple, iPhone 14 modellerinde A15 Bionic kullanmayı ciddi olarak düşünüyor. Ancak teknoloji devi bu işlemciye A15 Bionic demeyi değil, A16 veya A16 Bionic demeyi planlıyor. Yani iPhone 13'teki A15 Bionic, A16 Bionic olarak yeniden isimlendirilecek gibi görünüyor. Yeterince kafanız karışmadıysa şunu da söyleyelim; hepsi bu kadarıyla da sınırlı değil.

iPhone

Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinde ise yeni çıkacak A16 Bionic'i kullanmayı planladığı öne sürülmüştü. Haberdeki sızıntıya göre ise Apple, bu iPhone modellerinde A16 Bionic olarak gelmesini beklediğimiz işlemciyi A16 Pro adını vererek kullanmayı planlıyor. Yani aslında yeni işlemci A16 Bionic olarak değil, A16 Pro olarak geliyor. A16 Bionic, A15 Bionic'ten oluşuyor. Böylece iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri arasında bir işlemci ayrımı ortaya çıkıyor.

PEKİ NEDEN?

Haberde, Apple ve ortaklarının ihtiyaç duydukları tüm A16 ve M2 yongalarını üretmekte zorlandığı ve bunlardan birine öncelik vermeleri gerektiğinden bahsediliyor. Buna bağlı olarak öncelik verilen yonganın yeni Mac'lerde veya iPad'lerde kullanılacak M2 olduğu aktarılıyor.

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iPHONE 14 PRO DAHA PAHALI OLABİLİR

Ayrıca iPhone 14 modellerinin fiyatı ilgili bazı ilginç iddialar da ortaya çıktı. Görünüşe göre iPhone 14 Max 899 dolara, iPhone 14 Pro ise 1.099 dolara mal olabilir. Karşılaştırmak açısından, 128 GB depolama alanına sahip iPhone 13 Pro'nun fiyatı 999 dolardan başlıyor. Tüm bunlar, iPhone 14 Pro'nun 100 dolar daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

Görünüşe göre Apple, 'Pro' ve Pro olmayan modeller arasında 200 dolarlık bir farkı korumaya çalışmak için bu kararı alıyor. Tabii ki, şu anda bu iddiaları doğrulamanın bir yolu yok.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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