Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...

Şok diyet kalori ve besin maddeleri bakımından düşük olur. Özellikle haftalar süren düşük kalorili diyetleri uygularsanız pek çok sağlık sorunu ile karşılaşabilirsiniz.

KAS KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Kilo vermek, her zaman yağ kaybetmekle ilişkili değil. Çok düşük kalorili bir diyeti uzun süre boyunca devam ettirirseniz kaybettiğiniz kiloların büyük çoğunluğu kas ve su olur.

METABOLİZMANIZ YAVAŞLAYABİLİR

Şok diyetler metabolizmanızın hızını düşürebilir. Metabolizmanız, her gün kaç kalori yakacağınızı belirler. Daha yavaş bir metabolizma, günde daha az kalori yakacağınız anlamına gelir. Yapılan araştırmalara göre az kalori içeren şok diyetlerle kilo vermek, günde yüzde 23’e kadar daha az kalori yakmanıza neden olur. Şok diyetlerle metabolizma hızının azalmasındaki en büyük neden, kas kaybı ve tiroid hormonundaki düşüş diyebiliriz. Diyet döneminde kilo vermeye devam etseniz bile metabolizmanın tekrar eskisi gibi hız kazanması uzun sürebilir.

BESLENME YETERSİZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Düzenli olarak yeterli kalori almazsanız beslenme eksikliği riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü şok diyetlerde demir, folat ve B12 vitamini gibi önemli bileşenler yeterince bulunmaz. Besin maddelerinden yeteri kadar almamak, farklı rahatsızlıklara ve problemlere yol açabilir. Bunlar: