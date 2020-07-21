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Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Yavaş kilo vermek, uzun bir zaman gerektirdiği için kimilerine cazip gelmeyebilir. Bu yüzden şok diyetler uygulanır. Hızlı kilo verdiren diyetler genellikle önerilmez. Çünkü bu tarz diyetler yapmak birçok sağlık riski taşır. Vücudun dengesini değiştiren şok diyetlerin zararlarına hep birlikte göz atalım.

Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...

Şok diyet kalori ve besin maddeleri bakımından düşük olur. Özellikle haftalar süren düşük kalorili diyetleri uygularsanız pek çok sağlık sorunu ile karşılaşabilirsiniz.

KAS KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Kilo vermek, her zaman yağ kaybetmekle ilişkili değil. Çok düşük kalorili bir diyeti uzun süre boyunca devam ettirirseniz kaybettiğiniz kiloların büyük çoğunluğu kas ve su olur.

METABOLİZMANIZ YAVAŞLAYABİLİR

Şok diyetler metabolizmanızın hızını düşürebilir. Metabolizmanız, her gün kaç kalori yakacağınızı belirler. Daha yavaş bir metabolizma, günde daha az kalori yakacağınız anlamına gelir. Yapılan araştırmalara göre az kalori içeren şok diyetlerle kilo vermek, günde yüzde 23’e kadar daha az kalori yakmanıza neden olur. Şok diyetlerle metabolizma hızının azalmasındaki en büyük neden, kas kaybı ve tiroid hormonundaki düşüş diyebiliriz. Diyet döneminde kilo vermeye devam etseniz bile metabolizmanın tekrar eskisi gibi hız kazanması uzun sürebilir.

BESLENME YETERSİZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Düzenli olarak yeterli kalori almazsanız beslenme eksikliği riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü şok diyetlerde demir, folat ve B12 vitamini gibi önemli bileşenler yeterince bulunmaz. Besin maddelerinden yeteri kadar almamak, farklı rahatsızlıklara ve problemlere yol açabilir. Bunlar:

  • Saç dökülmesi: Günlük olarak çok az besin maddesinin alınması, saç dökülmesini tetikleyebilir.
  • Aşırı yorgunluk: Düşük kalori alımı, yeterince demir, C vitamini, folat ve potasyum gibi maddelerin alınmaması anlamına gelir. Bu da vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi toplayamamasına ve yorgunluğun artış göstermesine neden olur.
  • Bağışıklık sistemi kötüleşir: Sağlıklı beslenmemek ve günlük ihtiyaç duyulan kalorileri almamak, bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar. Güçsüz bir bağışıklık sistemi, sizi hastalıklara karşı dirençsiz yapabilir.
  • Zayıf ve kırılgan kemikler: İhtiyacınız olan kalsiyum, D vitamini, folat ve magnezyum gibi maddelerden mahrum kalmanız, kemiklerinizin zayıf ve kırılgan olmasına zemin hazırlar.

SAFRA TAŞI OLUŞABİLİR

Safra kesesi taşları, şok diyet yapanlarda da ortaya çıkabilir. Çok hızlı bir şekilde kilo kaybetmenin yan etkilerinden biri olan safra kesesi taşları, daha büyük sorunlar doğurabilir. Normalde safra kesesi, yağlı yiyecekleri parçalamak amacıyla sindirim sularını serbest bırakır. Gereğinden fazla aç kaldığınızda safra kesesi görevini yerine getiremez. Bu durum bir süre sonra safra kesesinde taş oluşumuyla sonuçlanır. Safra taşı, şiddetli ağrı ve hazımsızlığı da beraberinde getirir.

ŞOK DİYETLERİN DİĞER YAN ETKİLERİ

Şok diyet yaptığınızda yukarıdakiler dışında çeşitli yan etkilerle de karşılaşabilirsiniz. Bunlar:

  • Açlık
  • Halsizlik
  • Sinirli ruh hali
  • Üşümek
  • Kas krampları
  • Baş dönmesi
  • Kabızlık ya da ishal
  • Ağız kuruluğu
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