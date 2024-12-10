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Şok edici yüzleşme... Narin Güran cinayeti davasında avukatlar birbirine girdi! 'Delil karartıyorlar' iddiası

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.12.2024 15:00
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Narin Güran'ın vahşice öldürülmesinin ardından yapılacak duruşmaya günler kala avukatlar birbirine girdi. Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesinin avukatları, "Neler Oluyor Hayatta" programında gergin anlar yaşadı. Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, Güran Ailesi’ni suçlarken, Güran Ailesi’nin avukatı Mustafa Demir de Eryılmaz’ı zehirli bir dil kullanmakla eleştirdi.

Şok edici yüzleşme... Narin Güran cinayeti davasında avukatlar birbirine girdi! 'Delil karartıyorlar' iddiası

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Narin cinayetinde savcı mütalaasını sundu. Bir sonraki dava 26 Aralık tarihinde görülecek. Duruşmaya günler kala, sanık avukatları sosyal medya üzerinden yeni iddialarda bulundu, ortalık karıştı...

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Neler Oluyor Hayatta” programı Narin Güran cinayetiyle ilgili konuları gündeme getirdi. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı programa davanın iki önemli ismi aynı anda bağlandı. Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz ve Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir, ilk kez bir televizyonda canlı yayında karşı karşıya geldi.

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"BASINA MALZEME VERİLİYOR"

Nevzat Bahtiyar hakkında gündeme gelen yasak aşk iddiasını konuşmak üzere yayına bağlanan Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, iddiaları yalanladı ve Güran Ailesi’nin avukatları aracılığıyla bu iddiaların ortaya atıldığını söyledi. Bunun üzerine yayına bağlanan Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir böyle söylentilerin sadece basına malzeme vermeye yaradığını söyledi ve gerçeklerin konuşulması gerektiğini ifade etti.

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Eryılmaz ise “Ben buna ancak gülerim, en başından beri gerçekleri gizleyen sizsiniz, delilleri kararttınız, yalan söylediniz, devlet kurumlarına bile işkence iftiraları attınız” diyerek sert bir karşılık verdi.

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“KONUŞTUKÇA BATIYORSUNUZ”

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Eryılmaz; avukat Mustafa Demir’e, Narin cinayeti davasıyla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan tek kişinin müvekkili Bahtiyar olduğunu, Güran Ailesi’nin tamamının en başından beri “görmedim, duymadım, bilmiyorum” diyerek üç maymunu oynadığını söyledi ve ekledi:

“Konuştukça batıyorsunuz. 3 aydır sadece onlar konuşuyor. 15 gündür Nevzat konuşmaya başlayınca da rahatsız oldular, çünkü kamuoyu gerçekleri öğrenmeye başladı.”

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“O ÇOBANA YAPTIĞINIZ DİĞER TANIKLARA YAPTIKLARINIZIN GÖSTERGESİYDİ”

Avukat Eryılmaz, Güran Ailesi’nin toplanarak köyün çobanı Ahmet Akgün’ü sorgulayıp hırpaladığı anları hatırlattı ve “O çobana yaptığınız diğer tanıklara yaptıklarınızın göstergesiydi, ifadeleri böyle değiştirttiniz” dedi.

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“GÜRAN AİLESİ OLARAK SİZ SAKIN ‘BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞ’ DEMEYİN”

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir olayın özünden koparıldığını, olmamış şeyleri varmış gibi göstererek bir anne ve ağabeyin hayatlarının son noktasına getirildiğini söyledi. Herkesin bu dosyayı medya malzemesi haline getirdiğini söyleyen Demir, meslektaşını da bunu yapmakla suçladı. “Sonuçta vahşice öldürülen küçük bir kız çocuğu söz konusu” diyen Demir’e, Eryılmaz’ın cevabı çok sert oldu:

“Güran Ailesi olarak siz sakın ‘bir çocuk öldürülmüş’ demeyin! Bütün deliller sizin aleyhinizde. Nevzat’ın bu cinayeti işlediğine dair tek bir delil yok”

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“SANKİ CENAZE EVİ DEĞİL, DÜĞÜN EVİ”

Avukat Eryılmaz, Güran Ailesi’nin Enes Güran’la cezaevinde yaptıkları keyifli sohbeti de eleştirdi “3 ay önce çocuklarının cenazesini bulmuş bir aile kahkahalarla gülüyordu. Kim daha rahat yaşıyor bu dünyada, biz mi medyayı yönlendirmeye çalışıyoruz?” diyen Eryılmaz, Mustafa Demir’in “medyatik olmaya çalışıyorlar” iddiasına verdiği sert tepkiye şöyle devam etti: “Sosyal medya hesabımı sadece bu dava için açtım, bitince kapanacak. Çünkü kendimizi sadece orada ifade edebiliyoruz. Bizim paramız yok, bunu da mı çok görüyorsunuz bize?''

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“NARİN KATİLİNİ AVUCUNDA SAKLAMIŞ”

Avukat Mustafa Demir, bu sert sözlere karşın Narin’in okul kamerasında göründüğü kayıtlara dikkat çekti, her şeyin 30 dakikada olup bittiğinin altını çizen Mustafa Demir Nevzat Bahtiyar’ı hedef gösterince Eryılmaz, “Kriminal raporlarında bütün yalanlarınız ortaya çıktı, bu davada doğru söyleyen tek kişi Nevzat Bahtiyar’dır” dedi. İki avukat arasında son derece gergin anlar yaşandı. Ali Eryılmaz, “DNA delillerini bile reddediyorlar. Narin giderken katilini avucunda saklamış, hala inkar ediyorlar. Gökten haşa ayet inse, ‘katil Yüksel’dir, Enes’tir, Salim’dir’ dese bunlar Allah’ı bile inkâr ederler” derken Mustafa Demir, Ali Eryılmaz’ı zehirli bir dil kullandığını söyledi.

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(İHA)

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Avukat neler oluyor hayatta Narin Güran
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