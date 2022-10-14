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Şok gelişme... Elon Musk'ın tutumu inceleme altında!

14.10.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk ile Twitter arasında peş peşe flaş gelişmeler yaşanıyor. Musk, hatırlanacağı üzere Twitter'ı satın almak için tekrar 44 milyar dolarlık teklif vermişti. Son olarak, Twitter mahkemeye sunduğu belgelerde, Elon Musk hakkında 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerce inceleme yürütüldüğünü belirtti.

Şok gelişme... Elon Musk'ın tutumu inceleme altında!

Elon Musk federal inceleme altında! Yaşanan şok gelişmeye göre, sosyal medya şirketi Twitter, mahkeme belgelerinde, Elon Musk'ın Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasındaki davranışı nedeniyle federal yetkililer tarafından incelendiğini söyledi.

Belgelerde, Musk hakkında inceleme yürütüldüğü ifade edilse de, incelemelerin odağında tam olarak neyin olduğu ya da incelemelerin hangi makamlar tarafından yürütüldüğü yer almadı.

"SORUŞTURMA MAHREMİYETİ" GEREKÇESİYLE TESLİM ETMEMİŞLER

Elon Musk'a anlaşmayı tamamlaması için temmuz ayında dava açan Twitter, Tesla şirketinin avukatlarının istenilen belgeleri teslim etmediğini ve gerekçe olarak "soruşturma mahremiyetini" öne sürdüğünü söyledi.

FILE PHOTO: A photo illustration shows Elon Musk's twitter account and the Twitter logo

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Twitter, eylül sonunda Musk'ın avukatlarının belgeleri "özel kayıt" olarak nitelendirerek alıkonmalarını talep ettiğini ifade etti. Belgelerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) gönderilen bir e-mail ve Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) gönderilen bir sunum yer alıyor.

"BU PERDELEME OYUNU ARTIK SONA ERMELİ"

Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgelerde "Bu perdeleme oyunu artık sona ermeli" ifadesi yer aldı.

Musk'ın avukatı Alex Spiro, Reuters'a Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgeleri "hedef şaşırtma" olarak niteleyerek ve "Federal inceleme altında olanlar Twitter yetkilileri" dedi. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter
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