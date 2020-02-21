Şok! Google ani bir kararla yüzlerce uygulamayı kaldırdı

Google Android platformunu güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji devi, Google Play Store güvenlik politikalarını ihlal ettiğini ve Android kullanıcılarının bilgilerini kötü amaçlı kullandığını tespit ettiği binlerce uygulamayı bugüne kadar kaldırmıştı. Google bu uygulamalara 600 yeni uygulama daha ekledi ve deyim yerindeyse büyük bir temizlik yaptı.
Google, kullanıcıları rahatsız ettiğini söylediği yaklaşık 600 uygulamayı Google Play Store'dan kaldırdı. Google ayrıca, Googl Reklamlar aracılığıyla bu uygulamaların reklamlardan para kazanmalarını da engelledi. Böylece Android kullanıcılarının rahatsız edilmesini engelleyen Google, uygulamaların kaldırılmasına sebep olarak ise tek bir hedefe gösterdi.
Google'ın uygulama kaldırma operasyonu, uygulamaların gösterdiği reklamlardan kaynaklandı. Google'ın söylediğine göre bu uygulamalar kullanıcılarına oldukça fazla şekilde reklam gösteriyordu. Uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcılar ise reklamlar oldukça rahatsız olmuştu. Öyle ki reklamlar telefonla konuşurken bile ortaya çıkabiliyordu. Bir nevi virüs gibilerdi. Fakat Google'ın bu hamlesiyle kullanıcılar rahat bir nefes aldı.
Google Play Store'da yer alan bazı uygulamalar, hiçbir işlev sunmamalarına rağmen oldukça fazla şekilde reklam gösteriyorlar. Böylece uygulamanın geliştiricileri hiçbir şey yapmadan sadece uygulamayı indiren kullanıcılar üzerinden para kazanabiliyor. Bazı uygulamalar ise reklam izleyip para kazan gibi işlevler sunduğunu söyleyip Google Reklamlardan para kazanmaya başlıyor ve reklamlardan gelen gelirleri kullanıcılarına dağıttığını söylüyor. Fakat bu Play Store'da yer alan uygulamalar arasında haksız rekabet yaratıyor. Ayrıca bu uygulamalar birer saadet zinciri gibi işledikleri için kullanıcılara güven de vermiyor. Google'a göre artık bu tarz uygulamaların sonu geldi. Zira Google bu tür hileli uygulamaları tespit edebilmek için yeni yollar bulduğunu ve teknolojinin veli nimetlerinden faydalandığını dile getiriyor. Bakalım Google'ın teknolojisi her zaman daha güvensizmiş gibi lanse edilen Google Play Store'un bu algısını değiştirebilecek mi?
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