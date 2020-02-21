Şok! Google ani bir kararla yüzlerce uygulamayı kaldırdı

Google Android platformunu güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji devi, Google Play Store güvenlik politikalarını ihlal ettiğini ve Android kullanıcılarının bilgilerini kötü amaçlı kullandığını tespit ettiği binlerce uygulamayı bugüne kadar kaldırmıştı. Google bu uygulamalara 600 yeni uygulama daha ekledi ve deyim yerindeyse büyük bir temizlik yaptı.

GOOGLE YAKLAŞIK 600 UYGULAMANIN FİŞİNİ ÇEKTİ

Google, kullanıcıları rahatsız ettiğini söylediği yaklaşık 600 uygulamayı Google Play Store'dan kaldırdı. Google ayrıca, Googl Reklamlar aracılığıyla bu uygulamaların reklamlardan para kazanmalarını da engelledi. Böylece Android kullanıcılarının rahatsız edilmesini engelleyen Google, uygulamaların kaldırılmasına sebep olarak ise tek bir hedefe gösterdi.

TELEFONLA KONUŞURKEN BİLE REKLAM GÖSTERİNCE...

Google'ın uygulama kaldırma operasyonu, uygulamaların gösterdiği reklamlardan kaynaklandı. Google'ın söylediğine göre bu uygulamalar kullanıcılarına oldukça fazla şekilde reklam gösteriyordu. Uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcılar ise reklamlar oldukça rahatsız olmuştu. Öyle ki reklamlar telefonla konuşurken bile ortaya çıkabiliyordu. Bir nevi virüs gibilerdi. Fakat Google'ın bu hamlesiyle kullanıcılar rahat bir nefes aldı.