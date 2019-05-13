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Şok iddia: Eniştesini öldürüp cesedini teşhir etmiş!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük bir gruba yönelik yaptığı konuşmada Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eniştesi Jang Song Thaek'i öldürtüp cesedini teşhir ettiğini söylediği iddia edildi.

Söz konusu iddia Washington Post gazetesinde Kuzey Kore müzakereleriyle ilgili bir haberde yer aldı. Güney Kore devlet medyası 2013 yılında Jang'ın infaz edildiğini yazmıştı. Ancak kurşuna dizildiği sanılan Jang'ın cesedinin teşhir edildiğine dair bir bilgi yer almamıştı.

Trump, gruba Kim'in sert bir müzakere ortağı olduğundan, konuşma sırasında hazır bulunan bir kişinin The Washington Post'a bildirdiğinden şikayet etti.

Toplantıda Trump, "Fransa cumhurbaşkanı ile başa çıkmak gibi değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong Un Donald Trump ABD

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Trampin abd si de çok masum zaten ulan milyonlarca insanı öldürürdünüz petrol uğruna ha pardon demokrasi özgürlük adına
ispatlayın ?
demekki ihaner etmiş layığını bulmuş, devlete ihanet eden bütün hayinlerin sonu böyle olsun
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