Şok iddia! MHP'den Gökçek mesajı: AK Parti ne yaptığını anlamalı

Aynı kaynaktan çıktığı besbelli olan yeni habere göre MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Bedrettin Dalan ismi üzerinde duruyordu.

Dün, yine aynı yöntemle, yani MHP kaynaklarına atfen geçilen ikinci haber, bu defa İstanbul odaklıydı.

Gerekçeler yeterince fikir veriyor olsa da, “Neden böyle oldu” sorusu gündemden bütünüyle düşmedi. Son bir haftadır “MHP kaynakları diyor ki” başlığıyla haber kanallarına düşen iki haber, kulislerde yeni dalgalanmalar üretti.

'NEDEN BÖYLE OLDU?'

Siyaset kulisleri, geçen hafta salı günü AK Parti/MHP yerel seçim ittifak arayışlarının rafa kalkmasının şaşkınlığını tam olarak üzerinden atabilmiş değil.

Acet'in yazısının ilgili kısmı şöyle;

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, MHP'nin “Ankara için Gökçek’i, İstanbul için Dalan’ı düşünüyoruz” açıklamalarıyla ne amaçladığını köşesine taşırken, önemli bir bilgi verdi.

MHP'nin tartışma konusu olan Melih Gökçek hamlesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dalan, haberin gündeme gelmesinden hemen sonra, “Hangi partiden teklif gelirse gelsin kabul etmeyeceğim. O defteri kapattım. Şu anda ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Bana ulaşan bir teklif yok. Teklif gelse de kabul etmem. Aklımı peynir ekmekle yemedim” diyerek net bir şekilde adaylık iddialarını yalanladı.

Belli ki, İstanbul için Bedrettin Dalan’ı düşünüyoruz denilmesine rağmen öncesinde kendisiyle herhangi bir temas sağlanmamıştı.

Peki, bu durumu nasıl yorumlamalıyız?

Normal şartlarda, MHP gibi, yakında 50’nci kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan köklü bir partinin onay almadığı bir ismi, “Aday yapmayı düşünüyoruz” diyerek medyaya ulaştırması, siyasi bir prestij kaybını göze almak anlamına gelir.

Devlet Bahçeli gibi siyasette büyük deneyimler kazanmış bir ismin böyle acemice bir iş tutacağını söylemek kolay değil.

Bu durumda, mantığımız bizi şöyle bir soru sormaya yöneltiyor:

Acaba MHP kaynaklarından yayılan “Ankara için Gökçek’i, İstanbul için Dalan’ı düşünüyoruz” haberlerinin asıl maksadı aday ilanı değil de, AK Parti’ye bir mesaj verme niyeti mi taşıyor?