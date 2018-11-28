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Baba, 3 kızını yıllarca taciz etti! Son yaşanana dayanamadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 2 genç kız kendisini ve kardeşlerini taciz eden babalarının serbest bırakıldığını iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Sırrın Köylükent mahallesinde yaşanan olayda babanın 23, 17 ve 14 yaşındaki kızlarına cinsel istismarda bulunmakla suçlandığı öne sürüldü. Genç kızlardan biri "Yeter, yeter. Savcı gelmezse buradan cesedim çıkar. Haklı olmam için babamın beni hamile bırakması gerekiyormuş" diye isyan etti

Şanlıurfa'da iki kız kardeş, cinsel istismarına uğradıkları babalarının cezaevinden çıkması arşısında intihar girişiminde bulundu. Devletin kendilerine sahip çıkmadığı, savcılıkta ifadelerle hastane raporlarının değiştirildiği gibi iddialarda bulunan kardeşler, "İlla hamile kalmamız mı lazım" diye sordu.

Ajans Urfa'nın haberine göre, annenin evden çıkmış olduğu esnada kızlardan biri bıçakla intihar girişiminde bulunup balkondan bağırmaya başladı.

Kapıyı üzerine kilitleyip bıçağı alıp balkona çıkan kız, babası tarafından cinsel tacize uğradığını, adaletin yerini bulmadığını bağırdı. Bu süre içerisinde kardeşinin bileklerini kestiğini gören ablası da aynı binanın 4. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Savcılıkla ilgili suçlamalarda bulunan genç kız, ifadelerin ve hastane raporlarının değiştirildiğinden söz etti, babalarının tacizine uğramalarına rağmen 'namussuz' muamelesi gördüklerinden yakındı.

"Yeter, yeter. Savcı gelmezse buradan cesedim çıkar. Haklı olmam için babamın beni hamile bırakması gerekiyormuş" diyen genç kız, "Nasıl böyle bir devlet", "Savcı buraya gelsin, yoksa kapıyı açmam" diye bağırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babalarının cezaevinden çıkmasını istemeyen kardeşler, yoğun çabalar sonucu ikna edilip hastaneye götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar halili

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