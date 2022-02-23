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Şok karar! Hollanda, Apple'a verilen ceza 25 milyon euroya çıkarıldı

23.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple birçok ülkede ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Bu yönde bir haber bu kez Hollanda'dan geldi. Hollanda Tüketici ve Piyasa Kurumu'nun (ACM), Apple'ın arkadaşlık uygulaması geliştiricilere uyguladığı ödeme yöntemi kısıtlamaları nedeniyle verdiği cezayı 25 milyon euroya yükselttiği açıklandı.

Şok karar! Hollanda, Apple'a verilen ceza 25 milyon euroya çıkarıldı

Hollanda'dan Apple hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. ACM'den yapılan o açıklamada, Apple'ın ödeme yöntemi şartlarının arkadaşlık uygulaması geliştiricilere yönelik makul olmayan ve gereksiz bir engel oluşturduğu belirtildi.

Ocak 2022'de verilen ihlal kararı sonrası Apple'ın arkadaşlık uygulamaları için alternatif ödeme yöntemi oluşturmasına rağmen yapılan değişikliğin Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer alan mevcut uygulamaları kapsamaması sebebiyle cezanın 25 milyon euroya yükseldiği kaydedildi.

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Uygulama geliştiricilerin yeni ödeme yöntemine geçebilmek için mevcut uygulamaları silerek yeniden App Store'a girmek zorunda kalmasını "engellemenin devam etmesi" olarak değerlendiren ACM, Apple'ın yaptığı değişikliği yeterli bulmadığını bildirdi.

HAFTALIK 5 MİLYON EURO CEZA

Ocak ayında arkadaşlık uygulaması üreten firmaların Apple dışı ödeme sistemi kullanmalarına müsaade edilmemesi sebebiyle 5 milyon euro ceza verilmiş, ödeme yöntemindeki kısıtlamalar kaldırılana kadar cezanın haftalık 5 milyon euro artarak devam edeceği belirtilmişti.

Kararda artışın en fazla 50 milyon euroya ulaşabileceği ifade edilmişti.

Apple, uygulama dışında ödeme yapmaya izin vermemesi ve çok yüksek komisyonlar alması sebebiyle birçok ülkede ceza ve yaptırımla karşı karşıya kalıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Apple Hollanda
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