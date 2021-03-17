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Şok karar: Realme GT AnTuTu'dan çıkarıldı!

17.03.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Şok karar: Realme GT AnTuTu'dan çıkarıldı!

AnTuTu, Realme GT akıllı telefon modeli için açıklama yaptı. AnTuTu Benchmark'ın arkasındaki isim, Snapdragon 888 işlemcili Realme GT'nin test sonuçlarının hileli olduğunu iddia ederek, akıllı telefonu AnTuTu listesinden çıkarmaya karar verdi.

AnTuTu Benchmark, akıllı telefon tüketicilerinin yeni bir telefon almasında önemli bir etken. Tüketiciler, yeni bir akıllı telefon almadan önce genelde telefonların AnTuTu Benchmark testinden aldıkları puanlara da bakıyor. Hatta Android akıllı telefon üreticileri, tanıtımlarında, ürünlerinin AnTuTu'dan aldıkları puanları bile göstermeye başladı. Bu ürünlerden biri de geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 888 işlemcili Realme GT'ydi. Fakat AnTuTu, Realme GT hakkında şok bir karara imza attı.

REALME GT ANTUTU'DAN KALDIRILDI

AnTuTu, Weibo üzerinden yaptığı açıklama ile Realme GT'yi AnTuTu listesinden kaldırdı. AnTuTu'nun açıklamasına göre akıllı telefon, AnTuTu V8 versiyonunda yaklaşık 750.000 puan aldı ve satışta olan Snapdragon 888 platformuna sahip modeller arasında iyi bir seviyeye ulaştı. Ancak AnTuTu'nun iddiasına göre, test sürecinde yapılan analizlerde, bu puanın hile ve diğer yollarla elde edildiği görüldü.

AnTuTu Benchmark

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REALME'YE ÜÇ AYLIK SÜRE

AnTuTu bu iddiasıyla, Realme GT'yi üç ay boyunca platformdan kaldırmaya karar verdi. Platforma göre Realme, önümüzdeki dönemde değişiklikler yaparsa, akıllı telefon üç ay sonra ilgili listeye tekrar dahil edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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