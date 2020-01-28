HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şok mangasını inkar edip mağdur öğrencileri suçladı

Şok mangasını inkar edip mağdur öğrencileri suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Şok mangasını inkar edip mağdur öğrencileri suçladı

FETÖ'nün talimatları doğrultusunda örgütten olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına tabi tuttuğu öne sürülen eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Kahramanmaraş'ta tutuklu bulunan Yeşilkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Atılı suçlamayı reddeden Yeşilkaya, çelişkilerle dolu olduğunu öne sürdüğü hakkındaki tanık beyanına itibar edilmemesini istedi.

Kara Harp Okulunda kısa bir dönem görev yaptığını ifade eden Yeşilkaya, üstlerinden aldığı emrin dışına çıkmadığını, tüm öğrencilere eşit davrandığını öne sürdü.

Öğrencilere şok mangası uygulamasının mümkün olmadığını savunan Yeşilkaya, Kara Harp Okulunda zor bir eğitim verildiğini, buradaki işleyişi bilmeyen ve eğitime uyum sağlayamayan öğrencilerin kendilerini suçladığını iddia etti.

Şikayetçi öğrencilerin özlük dosyalarının dosyaya kazandırılmasını isteyen Yeşilkaya, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı 16 Nisan'a bıraktı.

Kara Harp Okulundan bir grup öğrenci, FETÖ mensubu subayların, örgütle bağlantısı bulunmayan öğrencileri "şok mangası" adı verilen özel gruplara aldığını, burada şiddete maruz kalan öğrencilerin okulu bırakmaya zorlandığını sürerek şikayetçi olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeşil çayın faydaları nelerdir?Yeşil çayın faydaları nelerdir?
Ağız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleriAğız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayhan yeşilkaya

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Kaç para bağış yaptığını açıkladı

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Deprem mesajı sosyal medyayı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya’da korkunç olay! 6 ay boyunca köpekler cesedini parçalayıp yemiş!

Kütahya’da korkunç olay! 6 ay boyunca köpekler cesedini parçalayıp yemiş!

Son dakika! Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Manisa'da bir deprem daha!

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu: 'Şahadetinizi getirin' dedim

Türkiye'nin gündemindeki 'Azize' ilk kez konuştu!

Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup

5 yaşındaki Mira'dan depremzedelere duygusal mektup

Bursa'da beş milyonluk Tevrat’ı satarken suçüstü yakalandı! Serbest kaldı

Değeri dudak uçuklattı! Bursa'da ele geçirildi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

Vezneciler saldırısı davasında rekor ceza istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.