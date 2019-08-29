ŞOK Marketler okul ürünleriyle yeni eğitim öğretim dönemine hazır

Türkiye’nin 81 ilinde toplam 6 bin 844’e ulaşan mağaza sayısıyla geniş bir tüketici kitlesine hizmet veren ŞOK Marketler’de, okul ve kırtasiye ürünleri uygun fiyatlarla öğrencilerle buluşuyor.

Çocukların eğitim öğretim dönemindeki öncelikli ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen ŞOK Marketler’de; çeşit çeşit, renk renk defterler, kalem setleri, okul ve beslenme çantaları, boya setleri, boyama önlükleri, kalemlikler, su mataraları gibi çok geniş yelpazede sunulan yüzlerce kaliteli okul ürünü cazip fiyatlarla öğrencileri bekliyor. Okul ürünlerinde öğrencilerin beğenilerini de dikkate alan ŞOK Marketler, tüm okul ürünlerinin çocukların sağlığını koruyan, kanserojen madde içermeyen CE, EN 71, EN 72 gibi kalite belgelerine sahip ürünler olmasına büyük özen gösteriyor.

