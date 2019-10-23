Şok Marketler'den "Ben de Varım" projesine destek

İSTANBUL (AA) - Şok Marketler, bireysel, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan "Ben de Varım" projesinde lise öğrencilerine destek veriyor.

Şok Marketler'den yapılan açıklamaya göre, Dilara Demirel ve Serra Koçoğlu isimli lise öğrencileri, kadınların el emeğini, aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri bir platforma taşıdı. "Kadınları ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirme" hedefiyle yola çıkan "Ben de Varım" projesi kapsamında üretilen bez alışveriş çantaları, projeye destek olan Şok Marketler tarafından kadınlardan satın alınarak satışa sunuluyor.

Proje kapsamında, kadınların yaptıkları bez alışveriş çantalarının adedini 4,50 TL’ye satın alan Şok Marketler, bu çantaları 81 ildeki tüm mağazalarının kasa arkasında hiçbir kar amaçlamadan tüm vergiler dahil 5 TL’den satışa sunuyor.

- "Kadınlarımızın el emeği çantalarını hiçbir kar amaçlamadan satışa sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şok Marketler Pazarlama Direktörü Nilhan Gülbahçe, proje fikrinin Şok Marketler'in çevreye katkı, kadın emeğini değerlendirme ve aile bütçesine destek olma vizyonu çerçevesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti: