ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli! İşte 2 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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ŞOK Aktüel broşürünü merak edenler buraya! 2 Ekim 2024 Çarşamva tarihli güncel ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Bu hafta Şok'ta herkesin ilgisini çekecek, beğenisini kazanacak ürünler yer alsa da evcil hayvan ürünlerindeki çeşitlilik, kedi ve köpek mamalarındaki %50'lik indirim evcil hayvan sahiplerini çok sevindirdi. ŞOK'taki indirimli ürünlerin yer aldığı Şok Çarşamba Aktüel broşürü görmek isterseniz detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde %40'a varan indirimler

İki yıl garantili Minisan SR2600 Isıtıcı 999 TL!

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde avantajlı fiyatlar

Minik dostlarınızı sevindirin! Tüm mamalar %50 indirimli

Mobilya ihtiyacınız varsa bu indirimler tam size göre

Kochler Profesyonel Kedi Köpek Tüy Bakım Seti 3 bin 690 TL!

Pijama takımları indirime girdi, kaçırmayın

Ve Şokça İndirimler...

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