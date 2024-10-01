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ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli! İşte 2 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.10.2024 14:14
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ŞOK Çarşamba Fırsatları ile bütçe dostu alışveriş keyfi yaşamak isterseniz, 2 Ekim 2024 tarihli yeni sayıya mutlaka göz atmalısınız. Alışveriş severlerin her hafta yüzünü gülderen ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta da yok yok! İşte detaylar...

ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli! İşte 2 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Aktüel broşürünü merak edenler buraya! 2 Ekim 2024 Çarşamva tarihli güncel ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Bu hafta Şok'ta herkesin ilgisini çekecek, beğenisini kazanacak ürünler yer alsa da evcil hayvan ürünlerindeki çeşitlilik, kedi ve köpek mamalarındaki %50'lik indirim evcil hayvan sahiplerini çok sevindirdi. ŞOK'taki indirimli ürünlerin yer aldığı Şok Çarşamba Aktüel broşürü görmek isterseniz detaylar yazımızda...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde %40'a varan indirimler

sok1

İki yıl garantili Minisan SR2600 Isıtıcı 999 TL!

sok2

Kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde avantajlı fiyatlar

sok3

Minik dostlarınızı sevindirin! Tüm mamalar %50 indirimli

sok4

Mobilya ihtiyacınız varsa bu indirimler tam size göre

sok5

Kochler Profesyonel Kedi Köpek Tüy Bakım Seti 3 bin 690 TL!

sok6

Pijama takımları indirime girdi, kaçırmayın

sok7

Ve Şokça İndirimler...

sok8

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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