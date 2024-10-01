ŞOK'ta evcil hayvan ürünleri %50 indirimli! İşte 2 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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ŞOK Aktüel broşürünü merak edenler buraya! 2 Ekim 2024 Çarşamva tarihli güncel ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Bu hafta Şok'ta herkesin ilgisini çekecek, beğenisini kazanacak ürünler yer alsa da evcil hayvan ürünlerindeki çeşitlilik, kedi ve köpek mamalarındaki %50'lik indirim evcil hayvan sahiplerini çok sevindirdi. ŞOK'taki indirimli ürünlerin yer aldığı Şok Çarşamba Aktüel broşürü görmek isterseniz detaylar yazımızda...
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